Une centaine de migrants secourus dans la Manche en 24 heures

Les autorités françaises ont annoncé le sauvetage d'une centaine de migrants tentant de gagner l'Angleterre sur des embarcations clandestines en 24 heures, jeudi et vendredi. Selon le décompte des autorités britanniques, 919 migrants ont traversé la Manche vendredi, sur 14 embarcations.

Une centaine de migrants tentant de gagner l'Angleterre sur des embarcations clandestines ont été secourus dans la Manche en 24h, jeudi et vendredi, ont annoncé samedi les autorités françaises. En tout, 99 candidats à l'exil ont été secourus dans plusieurs opérations distinctes entre jeudi soir et vendredi soir, explique la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Premar) dans un communiqué.

919 migrants ont traversé la Manche vendredi, sur 14 embarcations

Certains d'entre eux se trouvaient sur des embarcations surchargées, qui prenaient l'eau ou à la dérive, d'autres se sont trouvés en difficulté lors de l'embarquement dans un canot. La nuit de jeudi à vendredi a été marquée par de nombreux départs d'embarcations de migrants, souligne la Premar. Selon le décompte des autorités britanniques, 919 migrants ont traversé la Manche vendredi, sur 14 embarcations.

L'une des opérations de sauvetage menées vendredi portait sur une embarcation qui prenait l'eau au large de Dunkerque, détaille la Premar.

Un patrouilleur de service public a récupéré à son bord 63 personnes. Les 16 autres occupants du canot ont refusé dans un premier temps d'être secourus alors que l'embarcation continu(ait) de se dégonfler". Ils ont finalement été récupérés par deux autres navires et ramenés sur les côtes françaises.

Au moins 15 morts dans la Manche depuis 2025

En début de soirée vendredi, alors que le département du Pas-de-Calais était classé en vigilance orange aux orages et que les conditions météorologiques se sont dégradées, neuf occupants d'une embarcation ont été secourus. Dans la soirée de jeudi, "une embarcation flottante mais sans moteur" avait aussi été repérée à la dérive et les trois personnes qui se trouvaient à bord récupérées.

Depuis le début de l'année, au moins 15 personnes sont mortes dans la Manche, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels. En 2024 elles étaient 78, un record depuis l'apparition en 2018 des traversées de la Manche en "small boats", ces embarcations clandestines précaires souvent surchargées.