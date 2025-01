Une centaine de migrants sauvés par SOS Méditerranée au large de Malte

Le navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, a secouru lundi soir 92 personnes au large des côtes maltaises, portant à 111 le nombre de rescapés présents à bord. Un premier sauvetage avait eu lieu plus tôt dans la journée.

Après un premier sauvetage de 22 personnes lundi après-midi, l'Ocean Viking, le navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 92 personnes supplémentaires dans la soirée, au large des côtes maltaises, a annoncé mardi l'ONG basée à Marseille.

Ce nouveau sauvetage "dans la région de recherche et de sauvetage maltaise" porte à 111 le nombre de rescapés présents à bord de l'Ocean Viking, qui navigue désormais vers le port d'Ancône, dans le nord-est de l'Italie, précise le communiqué.

L'une des routes migratoires les plus mortelles

Lors de ce second sauvetage, qui impliquait "deux embarcations en détresse" repérées grâce à Alarm Phone, un numéro utilisé par les migrants rencontrant des difficultés lors de leur traversée de la Méditerranée, et à un avion de l'agence européenne Frontex, une enfant de sept ans en arrêt cardiaque a dû être ranimée et évacuée en hélicoptère avec sa mère et sa soeur.

"Le sauvetage a été mené conjointement avec le navire de l'ONG Sea Punks, arrivé en premier sur les lieux" et qui avait déjà pris en charge 56 personnes à son bord, soit sa capacité maximale d'accueil, "et sécurisé les autres avec des gilets de sauvetage", précise SOS Méditerranée.

Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 51 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe ont déjà disparu ou sont décédées en mer Méditerranée depuis le début de l'année. En 2024, elles étaient 2.328, dont l'immense majorité en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus mortelles au monde.