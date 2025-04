Ukraine : Poutine a dit vendredi à l'émissaire américain être prêt à négocier «sans aucune condition préalable»

Vladimir Poutine a assuré à l’émissaire de Donald Trump être prêt à reprendre des négociations avec l’Ukraine « sans condition préalable », a annoncé samedi le Kremlin. Une déclaration qui intervient alors que Washington pousse à un cessez-le-feu et que les rencontres diplomatiques s’intensifient à Rome.

Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi à l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, lors de leur entretien, être prêt à négocier l'issue du conflit en Ukraine "sans aucune condition préalable", a indiqué samedi le porte-parole du Kremlin.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Vladimir Poutine a réaffirmé que la partie russe était prête à reprendre le processus de négociation avec l'Ukraine sans aucune condition préalable", a affirmé Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.

Des exigences maximalistes

Le président russe a pourtant régulièrement répété ses exigences maximalistes au sujet de l'Ukraine: le contrôle des cinq régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion, la renonciation de l'Ukraine à rejoindre l'Otan et sa démilitarisation.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus largement, Vladimir Poutine, qui présente le conflit en Ukraine comme une "guerre hybride" soi-disant menée par l'Otan contre la Russie, demande une refonte de l'architecture sécuritaire en Europe, notamment concernant le positionnement des forces de l'Otan actuellement basées proche des frontières russes.

À lire aussi Discussions sur l'Ukraine : Zelensky et Macron se sont entretenus à Rome

Le Kremlin avait qualifié vendredi de "constructives et très utiles" ces nouvelles discussions entre Poutine et Witkoff, des échanges devant servir à "rapprocher les positions" de Moscou et Washington sur un nombre de sujets, en premier lieu desquels le dossier ukrainien.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Vladimir Poutine a ordonné le 24 février 2022 à son armée d'attaquer l'Ukraine, un conflit qui a entraîné en un peu plus de trois ans plusieurs dizaines de milliers de morts, civils et militaires confondus. La Russie occupe toujours près de 20% du territoire ukrainien.