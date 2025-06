Ukraine : les décisions du futur tribunal spécial «nulles et non avenues» pour Moscou

La création d'un tribunal spécial pour l'Ukraine sous l'égide du Conseil de l'Europe, dans un accord conclu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, est pointée du doigt par la Russie. La porte-parole de la diplomatie russe affirme que Moscou considèrerait les décisions de cette future instance comme "nulles et non avenues".





La Russie a fustigé jeudi l'accord signé entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Conseil de l'Europe afin de créer un tribunal spécial pour l'Ukraine, la porte-parole de la diplomatie affirmant que Moscou considèrerait les décisions de cette future instance comme "nulles et non avenues".

"Une parodie de justice"

Lors d'un point presse, Maria Zakharova a dénoncé la création d'un "tribunal spécial comme ils l'appellent, mais qui est en réalité une parodie de justice". "Pour nous, le travail et les décisions de cet organe seront nulles et non avenues", a ajouté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Volodymyr Zelensky a signé mercredi un accord avec le Conseil de l'Europe pour instituer un tribunal spécial afin de poursuivre et juger les responsables du "crime d'agression contre l'Ukraine". "Il va falloir du courage politique et judiciaire, pour s'assurer que tous les criminels de guerre russes soient jugés, y compris (Vladimir) Poutine", le président russe, avait déclaré Volodymyr Zelensky.

"Nous considérerons toute adhésion d'un Etat (à ce tribunal) comme une démarche hostile reflétant une volonté d'aggraver la crise actuelle autour de l'Ukraine, et non pas de la régler", a tonné Maria Zakharova.

Le premier tribunal créé sous l'égide du Conseil de l'Europe

C'est la première fois qu'un tribunal spécial est créé sous l'égide du Conseil de l'Europe, vigie des droits de l'homme sur le continent qui compte 46 membres, dont l'Ukraine. La Russie, elle, en a été exclue peu après avoir lancé, en février 2022, une offensive à grande échelle de l'Ukraine, qu'elle continue de bombarder quotidiennement.

Ce conflit, qui se déroule depuis plus de trois ans a fait, a minima, des dizaines de milliers de morts dans les deux camps, civils et militaires confondus. En représailles, Kiev, soutenu militairement par les puissances occidentales, frappe régulièrement le territoire russe pour perturber la logistique de l'armée russe ou encore limiter les revenus de Moscou liés à la vente d'hydrocarbures.

Un tribunal spécial vise à juger les responsables de graves violations des droits de l'homme dans le cadre d'un conflit spécifique, comme il en a existé pour les crimes dans les ex-républiques yougoslaves ou pour le génocide des Tutsi au Rwanda.