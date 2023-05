Ukraine : Kiev prépare son aviation à l'offensive, la guerre aérienne va-t-elle reprendre ?

Une offensive massive à venir côté ukrainien, mais avec quels moyens ? Dans le cadre de la guerre en Ukraine, infanterie et artillerie gèrent le terrain difficilement, les drones et les missiles occupent l'espace aérien sans être décisifs... Il reste la question de l'utilisation de l'aviation pilotée, sans doute indispensable pour regagner du terrain face aux troupes russes. Dans un contexte de défense anti-aérienne performante des deux côtés, l'usage d'avions de chasse et de bombardiers est très risqué mais semble indispensable pour Kiev.

Une base aérienne discrète abritant des Mig-29

C'est pourquoi l'Ukraine reconstruit une aviation et cherche les meilleures façons de l'utiliser. Quelque part dans l'est du pays, des parkings sont adaptés aux avions de combat, avec des déflecteurs en béton pour le souffle des réacteurs et des buttes de protection en construction, le long d'une route à quatre voies sans séparateur central, à la surface refaite fort opportunément sur une ligne droite dégagée de plus de deux kilomètres.

Cette base aérienne discrète de secours ou d'opportunité permet d'utiliser les Mig-29, récemment livrés par les alliés de Kiev. Les appareils sont certes anciens, mais leur rusticité permet des atterrissages sur les surfaces sommaires, autorisent une logistique minimale en dehors des ravitaillements en carburant et en munitions. À cette distance des zones de combat, ces avions, armés de missiles occidentaux et de bombes planantes pouvant voler plus de 50 km après largage, en décollant et frappant leurs objectifs en quelques minutes, peuvent surprendre les défenses russes et aider l'éventuelle grande offensive au sol.

Quel niveau de sacrifice anticipe l'armée ?

Cet appui aérien sera indispensable pour affaiblir la résistance russe. Mais la problématique pour Kiev est de décider du taux de perte acceptable en pilotes et en appareils. Effectivement, les missiles anti-aériens font des ravages depuis le début de la guerre. Faute de F-16 pouvant bombarder à distance de sécurité des lignes russes, l'armée de l'air ukrainienne devra prendre tous les risques pour être décisive.

L'utilisation des bombes planantes et des missiles occidentaux adaptés posent la question du retour de la guerre aérienne pilotée. Se prépare-t-elle, sinon à quoi bon réclamer des avions ? Tout est prêt pour une utilisation, ou se prépare-t-on ? Quand, quel but, quel niveau de sacrifice ? De nombreuses interrogations demeurent avant cette possible contre-offensive en Ukraine.