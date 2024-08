Ukraine : deux morts à la suite d'une attaque aérienne sur Kiev

Un homme de 35 ans et son fils âgé de 4 ans ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche par une chute de débris de missile lors d'une attaque russe sur Kiev, ont annoncé les services de secours ukrainiens.

Une large partie du pays a été sous alerte aérienne durant la nuit

Trois personnes ont également été grièvement blessées après que ces débris se sont écrasés sur un immeuble d'habitation dans le district de Brovary, dans la banlieue est de la capitale ukrainienne, selon cette source. Une large partie du pays a été sous alerte aérienne durant la nuit, notamment Kiev, où de premières explosions avaient été entendues tard samedi. Sur la messagerie Telegram, l'administration militaire de Kiev avait indiqué que la défense antiaérienne avait été activée.

Une possible attaque aérienne russe sur la capitale était redoutée ces derniers jours comme riposte à l'incursion, toujours en cours, dans la région russe de Koursk, au nord de la frontière ukrainienne. L'Ukraine est régulièrement touchée par des frappes meurtrières de missiles et de drones. Kiev, pour se protéger, demande à ses alliés occidentaux de lui fournir plus de systèmes de défense antiaériens.

Côté russe, le gouverneur Alexeï Smirnov a indiqué que 13 personnes avaient été blessées dans la nuit à Koursk, dont deux grièvement, par la chute sur un immeuble de débris d'un missile ukrainien abattu dans la nuit. Le gouvernorat de la région russe de Belgorod, au nord de Kharkiv, a également rapporté une attaque de drones ukrainiens, sans faire état de victimes à ce stade.