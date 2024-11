Ukraine : coupures de courant annoncées dans trois régions durant une attaque aérienne russe

L'opérateur énergétique ukrainien, DTEK, a annoncé dimanche des "coupures de courant d'urgence" dans la région de Kiev et dans deux régions de l'est du pays, les autorités ayant dénoncé plus tôt une attaque russe contre le réseau énergétique national déjà fragile. "Coupures d'électricité d'urgence à Kiev, dans la région de Kiev, dans la région de Donetsk, dans la région de Dnipropetrovsk", a écrit DTEK sur Telegram.

Plus tôt, le ministre de l'Energie German Galouchtchenko avait annoncé qu'une attaque russe "massive sur le système électrique" était en cours. Les forces russes "attaquent les installations de génération et de transmission d'électricité dans toute l'Ukraine", avait-il dit. Des explosions ont été entendues au petit matin par des journalistes de l'AFP à Kiev et près de Sloviansk, dans la région de Donetsk.

Des attaques de drones et de missiles

La Russie, en multipliant ses attaques de drones et de missiles, a détruit la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine, selon le président Volodymyr Zelensky. Kiev exhorte ses partenaires occidentaux à l'aider à reconstruire son réseau électrique, un projet qui requiert d'importants investissements, et à lui fournir plus d'équipements de défense antiaérienne pour contrer les bombardements russes. L'Ukraine est confrontée à d'importantes coupures d'électricité, ce qui laisse craindre un hiver rude.