Ukraine : au moins trois morts et 10 blessés dans des attaques russes sur Kiev

Au moins trois personnes ont été tuées et dix autres blessées dans la nuit de samedi à dimanche lors d'attaques russes de drones visant Kiev, ont annoncé les autorités de la capitale ukrainienne. Ces nouvelles frappes interviennent avant des discussions attendues en Arabie saoudite parrainées par les Etats-Unis, visant à aboutir à une éventuelle cessation des hostilités contre les sites énergétiques.

La plus jeune victime âgée de "onze mois"

"Selon les informations disponibles, trois personnes sont décédées, dont un enfant de cinq ans. Dix autres personnes ont été blessées", a indiqué l'administration militaire de Kiev dans un communiqué publié sur Telegram. D'après cette source, parmi les trois personnes décédées "figurent un père et sa petite fille" de cinq ans. Parmi les dix blessés, "la plus jeune victime (...) n'a que onze mois", a précisé l'administration militaire de Kiev.

Plusieurs quartiers de Kiev ont été ciblés par ces attaques russes qui ont touché notamment des immeubles d'habitation et provoqué des incendies importants, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Le parquet de la ville de Kiev a publié des photos montrant un immeuble de plusieurs étages d'où jaillissent de grandes flammes dans la nuit sombre.

Kiev dénonce une attaque "massive"

L'administration de la région de Kiev a, de son côté, dénoncé une attaque "massive" russe, faisant état de deux blessés à Boutcha, près de la capitale. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, a rapidement déploré des frappes "visant des zones résidentielles et des civils dormant chez eux".

"La terreur systématique et délibérée de la Russie contre les civils contredit ses propres déclarations sur la paix et sape les efforts de paix déployés par les États-Unis et d'autres partenaires", a-t-il appuyé. Le chef du bureau présidentiel, Andriï Iermak, s'est lui aussi montré très critique : "La Russie ne cesse pas le feu, (Vladimir) Poutine veut tuer davantage de civils, il faut y mettre un terme", a-t-il dit sur Telegram.

Pour répondre aux bombardements qui visent quotidiennement son territoire depuis plus de trois ans, l'Ukraine tente, elle, de dérégler la logistique de l'armée russe en attaquant des cibles militaires ou énergétiques directement sur le sol russe. Le ministre russe de la Défense a affirmé avoir repoussé dans la nuit 59 drones ukrainiens. Dans la région de Rostov (sud), un homme est décédé dans une attaque de drone sur sa voiture, selon le gouverneur russe régional, Iouri Slioussar, sans donner plus de détails.