Ukraine : au moins trois blessés à Kiev dans une «attaque de missile» et des «explosions»

Trois personnes ont été blessées à Kiev par une "attaque de missile", a annoncé dimanche le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko, deux jours après la mort de 18 personnes, dont la moitié d'enfants, dans une frappe russe sur la ville natale du président Volodymyr Zelensky.

Des alertes dans plusieurs régions ukrainiennes

L'édile de la ville a d'abord annoncé sur Telegram des "explosions dans la capitale" et une "attaque de missile sur Kiev" en cours. Il a ensuite fait état d'au moins trois personnes "blessées" dans trois quartiers de la capitale. Simultanément, la défense anti-aérienne ukrainienne avait émis des alertes pour les régions de Kharkiv, Mykolaïv et Odessa en raison de "missiles (qui avaient) pénétré par le nord dans la région de Tcherniguiv et qui se dirigeaient vers le sud". Ces alertes ont ensuite été toutes levées.

Mais en réaction, le commandement des forces armées de la Pologne a annoncé qu'en raison de "l'intensité de l'activité de l'aviation de la Fédération de Russie, frappant des cibles dans l'ouest de l'Ukraine, les aviations polonaises et alliées avaient débuté des opérations dans l'espace aérien" polonais. De son côté, le ministère russe de la Défense a indiqué avoir intercepté et détruit 11 drones ukrainiens.

Zelensky dénonce la "faible" réaction des États-Unis

Samedi, le président ukrainien Zelensky avait dénoncé la "faible" réaction des États-Unis à la frappe meurtrière de la veille par un missile russe contre sa ville natale de Kryvyï Rig (centre). Bilan : 18 morts et 72 blessés, dont nombre d'enfants.

L'ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, s'était dite "horrifiée" par cette "frappe de missile balistique" mais sans en mentionner, dans un premier temps, l'origine russe. M. Zelensky a accusé Washington d'avoir "peur de prononcer le mot 'russe' en parlant du missile".

La frappe est l'une des pires des dernières semaines et a choqué en raison du jeune âge de certaines victimes, de trois à 17 ans. Il est rare que Volodymyr Zelensky adopte publiquement un tel ton contre ses alliés.

Donald Trump s'est rapproché du président Poutine

Washington a été son premier soutien militaire et financier, depuis le début de l'invasion russe en février 2022, mais le nouveau président Donald Trump a multiplié les critiques contre son homologue ukrainien. Les deux hommes ont eu une altercation verbale à la Maison Blanche le 28 février devant les caméras du monde entier.

Donald Trump s'est rapproché du président russe Vladimir Poutine, avec lequel il affirme vouloir négocier la fin de la guerre au plus vite. Sa main tendue à Moscou a été mal reçue à Kiev, même si Donald Trump a depuis aussi menacé la Russie de nouvelles sanctions.

L'ambassadrice Brink avait été nommée en 2022 par le président américain d'alors Joe Biden, adversaire du Kremlin et soutien de Kiev. Depuis que Donald Trump est président, Mme Brink évite de nommer directement la Russie lors d'attaques, ce qu'elle faisait auparavant. Le ministère russe de la Défense avait dit avoir mené "une frappe de précision" à Kryvyï Rig sur un restaurant "où se réunissaient des commandants de formations et des instructeurs occidentaux". Une "fausse information" destinée à "couvrir son crime cynique", a rétorqué l'armée ukrainienne.

Volodymyr Zelensky continue de réclamer la fin de la guerre

Volodymyr Zelensky continue de réclamer la fin de la guerre. Elle "doit cesser. Mais pour y parvenir, nous ne devons pas avoir peur d'appeler un chat un chat", a-t-il martelé samedi soir, estimant "faux et dangereux de garder le silence sur le fait que c'est la Russie qui tue des enfants avec des missiles balistiques".

Le président de l'Ukraine a toutefois salué des "progrès tangibles", avec de "premiers détails concernant la manière dont pourrait être déployé" un contingent européen en cas de cessez-le-feu, après la venue vendredi à Kiev des chefs d'état-major des armées françaises et britanniques. Les deux puissances européennes proposent de déployer un contingent de pays du continent, une "force de réassurance" censée prévenir une reprise du conflit une fois un cessez-le-feu mis en place.

L'Ukraine accuse Moscou de jouer la montre pour profiter de son avantage sur le front afin de conquérir davantage de territoires. Les États-Unis avaient proposé un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, mais Donald Trump n'a pu obtenir à ce stade de Moscou qu'un accord pour un cessez-le-feu en mer Noire et un moratoire très flou concernant les frappes sur les infrastructures énergétiques, que les deux parties s'accusent de violer.