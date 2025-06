Ukraine : 12 soldats tués dans une frappe russe sur un terrain d’entraînement

AFP / © Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

12 soldats ukrainiens ont été tués dans une frappe russe sur un terrain d’entraînement. AFP / © Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Article Suggestions

Une frappe de missile russe a visé ce dimanche un site militaire ukrainien, faisant 12 morts et plus de 60 blessés. L’armée de terre ukrainienne a assuré qu’aucun rassemblement de masse n’avait lieu et annonce l’ouverture d’une enquête interne pour déterminer les responsabilités.