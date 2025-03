Tueries en Syrie : au moins 1.383 civils tués depuis le 6 mars selon un nouveau bilan

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme a rapporté que 1 383 civils ont été tués depuis le 6 mars lors de violences entre forces de sécurité syriennes et groupes alliés, principalement dans l'ouest du pays. Des exécutions sommaires ont été documentées. En réponse, les autorités syriennes ont formé une commission d'enquête pour identifier et juger les responsables.

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a fourni mercredi un nouveau bilan de 1.383 civils tués depuis le 6 mars par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest et le centre du pays.

Les tueries ont eu lieu principalement les 7 et 8 mars dans le fief de la minorité musulmane alaouite dont est issu le clan Assad. L'OSDH a précisé que le bilan restait provisoire, "le décompte des morts étant toujours en cours".

Les violences ont été déclenchées jeudi dernier par une attaque sanglante d'hommes fidèles à l'ex-président renversé le 8 décembre, Bachar al-Assad, contre des forces de sécurité à Jablé, près de la ville côtière de Lattaquié, dans l'ouest du pays.

Des "exécutions sommaires" selon l'OSDH

L'ONG continue de recenser des corps malgré l'arrêt des violences, de nombreuses personnes ayant été tuées chez elles ou dans des champs, selon ce qu'a indiqué à l'AFP son directeur, Rami Abdel Rahmane.

Selon l'OSDH, basé au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, 683 civils ont été tués dans la province de Lattaquié, 433 dans celle de Tartous, 255 dans la province de Hama et 12 dans celle de Homs.

La situation a rapidement dégénéré en affrontements lorsque des hommes armés alaouites, que les autorités ont qualifiés de fidèles à Bachar al-Assad, ont ouvert le feu sur plusieurs positions des forces de sécurité.

L'OSDH a ensuite rapporté des "exécutions sommaires" visant essentiellement des civils issus de la communauté alaouite, en marge de ces affrontements.

Des vidéos d'exécutions de personnes non armées

Des habitants de la côte ouest syrienne ont fait part à l'AFP d'affrontements violents et d'assassinats. L'OSDH et des militants ont diffusé des vidéos d'exécutions de personnes non armées, en civil, et d'autres où des dizaines de corps sont entassés dans la cour d'une maison.

Mercredi, la vidéo d'une dame âgée interpellant des hommes armées, certains cagoulés, alors qu'ils se targuaient d'avoir abattu deux hommes à terre et prononçaient des injures envers la communauté alaouite, a fait le tour des réseaux sociaux en Syrie.

Selon l'OSDH, qui affirme avoir vérifié la vidéo, la femme s'appelle Zarqa Sabahia, 86 ans et est originaire du village de Qabaou dans la province de Lattaquié. Autour d'elle gisent les corps de ses deux fils et de son petit-fils, tués par des "membres syriens des forces de sécurité" après l'irruption de ces derniers dans leur village le 7 mars.

L'arrestation d'au moins sept personnes depuis lundi par les autorités

D'après l'ONG, qui a interrogé la fille de la femme, les corps sont restés derrière sa maison pendant quatre jours, tandis qu'elle les gardait, espérant pouvoir les enterrer. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'authenticité de ces vidéos.

La présidence syrienne a annoncé dimanche la formation d'une "commission d'enquête indépendante" sur "les exactions contre les civils", afin d'en identifier les responsables et de les "traduire en justice".

Les autorités ont annoncé l'arrestation d'au moins sept personnes depuis lundi, accusées d'avoir commis des "exactions" contre des civils, et les ont déférées devant la justice militaire.