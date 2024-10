États-Unis : Biden qualifie les électeurs Républicains «d'ordures», Trump lui répond dans un camion poubelle

Il y a des gaffes qui tombent très mal à cinq jours de la présidentielle. Quand Joe Biden qualifie les partisans de Donald Trump "d'ordures", le candidat républicain le prend au mot et se met en scène avec cette image de Donald Trump, gilet orange sur le dos au volant d'un camion poubelle. Cela pourrait faire des dégâts dans le camp de Kamala Harris aux États-Unis.

Porto Rico qualifié d'"île d'ordures" au meeting de Trump

En ce jour d'Halloween, on pourrait presque parler de "malédiction de la momie". Lors d'une visioconférence, Joe Biden a voulu condamner les propos de l'humoriste du meeting de Donald Trump à New York, qui avait traité Porto Rico "d'île d'ordures". Mais, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de traiter à son tour d'ordures les supporters de l'ancien président, c'est-à-dire la moitié des électeurs américains. Du côté de Kamala Harris, on essaie de gérer cette catastrophe du mieux possible.

Côté Donald Trump, on est à deux doigts de sabrer le champagne. L'ancien président pointe du doigt le camp d'en face en l'accusant de diviser l'Amérique. Pour bien appuyer ses propos, Donald Trump s'est même transformé en éboueur en enfilant un gilet orange pour faire campagne depuis un camion poubelle à son nom. "Joe l'escroc a finalement dit ce que lui et Kamala pensaient vraiment de nos soutiens. Il les a traités d'ordures. Mes supporters sont bien meilleurs que ceux de Joe l'escroc et de Kamala la menteuse."