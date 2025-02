Trump juge "terrible" la menace du Hamas de reporter la libération des otages

Donald Trump a qualifié de "terrible" la menace du Hamas de reporter la prochaine libération d'otages israéliens. Il promet un véritable "enfer" si ceux-ci n'étaient pas "tous ramenés avant samedi midi".

Donald Trump s'impatiente. Le président américain a qualifié de "terrible" la menace du Hamas de reporter la prochaine libération d'otages, promettant un véritable "enfer" si ceux-ci n'étaient pas "tous ramenés avant samedi midi". Pour le président américain, Israël devrait "annuler" l'accord de cessez-le-feu avec le mouvement islamiste palestinien si cette date limite est dépassée.

"En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas ramenés d'ici samedi midi, je pense que c'est une date convenable je dirais : annulez-le et rien ne va plus, qu'un véritable enfer se déchaîne", a-t-il déclaré à la presse depuis la Maison Blanche. Le président américain a en outre affirmé qu'il envisageait d'arrêter les aides à l'Egypte et à la Jordanie si elles n'accueillaient pas les Palestiniens de Gaza, comme le prévoit son plan. Une éventualité d'accueil que les deux pays refusent fermement à ce stade.

Quitter Gaza

"Nous avons parlé à beaucoup de Palestiniens. Ils adoreraient quitter Gaza s'ils pouvaient trouver un endroit où vivre", a déclaré Donald Trump lundi dans son Bureau ovale. "Ils ont été persécutés, on leur a craché dessus, ils ont été traités comme des déchets, et ils adoreraient quitter Gaza, mais jusque-là, ils n'avaient pas d'alternative", a-t-il soutenu.

L'Egypte avait rejeté plus tôt lundi "tout compromis" portant atteinte aux droits des Palestiniens vivant à Gaza, selon un communiqué publié après la rencontre du ministre des Affaires étrangères égyptien avec son homologue américain à Washington. Le roi de Jordanie Abdallah II, qui doit rencontrer Donald Trump mardi à Washington, avait la semaine passée rejeté "toute tentative" visant à prendre le contrôle des Territoires palestiniens et déplacer ses habitants.