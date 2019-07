Trump annonce le départ du chef des services de renseignement

Le président Donald Trump a annoncé dimanche que le chef des services de renseignement américains, Dan Coats, quitterait son poste en août et qu'il avait l'intention de le remplacer par le représentant John Ratcliffe.

Dan Coats cessera le 15 août ses fonctions en tant que Directeur du renseignement national (DNI), un poste qui supervise et coordonne les activités de la CIA, de la NSA et des autres services de renseignement américains.

Au cours de son mandat, Dan Coats a régulièrement été en désaccord avec Donald Trump sur des sujets de première importance et il semble avoir été parfois tenu à l'écart de certains dossiers, mais il s'est efforcé d'éviter une confrontation ouverte avec le président.

"Notre Directeur du renseignement national devrait être au-dessus de la politique partisane. John Ratcliffe ne correspond pas à cette description"

Donald Trump a annoncé sur Twitter son intention de désigner pour le remplacer John Ratcliffe, un des élus du Texas à la chambre des Représentants. John Ratcliffe siège actuellement dans les commissions du renseignement, de la justice et de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants. "Ancien procureur, John guidera et inspirera de la grandeur au Pays qu'il aime", a écrit Donald Trump, qui a remercié Dan Coats pour les "grands services rendus à notre Pays". Si la désignation de M. Ratcliffe est approuvée par le Congrès, Donald Trump aura en lui un chef du renseignement qui sera plus en harmonie avec ses vues que ne l'a été Dan Coats.

Le choix de M. Ratcliffe pour prendre la tête du renseignement a été salué par plusieurs républicains. Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, a déclaré qu'il allait "apporter de la force et de la responsabilité dans son nouveau rôle". Mais il a été critiqué dans le camp démocrate. "Notre Directeur du renseignement national devrait être au-dessus de la politique partisane, dire la vérité au pouvoir et résister aux abus d'autorité de Trump. John Ratcliffe ne correspond pas à cette description", a tweeté Elizabeth Warren, candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020.