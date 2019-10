Trump a demandé à Erdogan de "mettre fin à l'invasion" en Syrie

Le président américain Donald Trump a demandé lundi à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de "mettre fin à l'invasion" en Syrie et de décréter un "cessez-le-feu immédiat", a annoncé le vice-président Mike Pence.

"Les Etats-Unis veulent que la Turquie mette fin à l'invasion, mette en oeuvre un cessez-le-feu immédiat et commence à négocier avec les forces Kurdes en Syrie pour mettre fin à la violence", a indiqué Mike Pence qui a précisé qu'il se rendrait prochainement en Turquie à la demande du président. Lors de cet échange téléphonique avec Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump a été "très ferme" a assuré Mike Pence qui s'exprimait depuis la Maison Blanche. Selon le vice-président américain, le président turc s'est engagé à ce qu'il n'y ait "aucune attaque contre la ville de Kobané".

Une série de sanctions contre des ministres turcs

Les Etats-Unis ont imposé lundi des sanctions ciblées à trois ministres turcs dans le cadre d'un décret présidentiel de Donald Trump visant à convaincre Ankara de "mettre fin immédiatement à son offensive" en Syrie. Les ministres de l'Energie, de la Défense et de l'Intérieur sont frappés par les mesures américaines, selon un communiqué du Trésor américain. Leurs éventuels avoirs aux Etats-Unis sont gelés et leurs transactions internationales en dollars sont bloquées.

Les ministères de la Défense et de l'Energie sont également visés, en tant qu'institutions