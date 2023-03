Traversées illégales de la Manche : comment le gouvernement britannique souhaite-t-il restreindre le droit d'asile ?

Ce vendredi marque l'ouverture du 36e sommet franco-britannique, l'occasion de tourner définitivement la page du Brexit et peut-être de résoudre la question migratoire. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak souhaite une relation forte avec la France. Au menu des discussions, la question des migrants qui tentent régulièrement de traverser la Manche. Une visite qui intervient au moment où la Grande-Bretagne durcit sa politique en matière d'immigration illégale.

Ceux qui tenteront la traversée seront placés en détention provisoire

Ce texte prévoit d'interdire aux migrants clandestins d'entrer au Royaume-Uni et de faire une demande d'asile. Ceux qui tenteront de traverser la Manche coûte que coûte seront placés en détention provisoire et expulsés en quelques semaines vers leur propre pays ou vers un pays tiers considéré sûr par les autorités anglaises comme le Rwanda par exemple. L'accès au territoire leur sera ensuite définitivement refusé, a déclaré Rishi Sunak, le Premier ministre britannique.

"Si vous venez ici illégalement, vous ne pouvez pas demander l'asile. Vous ne pouvez pas bénéficier de nos protections contre l'esclavage moderne. Vous ne pouvez pas faire de fausses réclamations en matière de droits de l'Homme et vous ne pouvez pas rester dans le pays. Et cette législation sera rétroactive, si vous venez ici par un petit bateau aujourd'hui, les mesures de ce projet de loi s'appliqueront à vous", a-t-il indiqué.

45.00 migrants ont traversé la Manche en 2022

Un projet de loi très contesté du côté des organisations de défense des droits de l'Homme qui dénonce une atteinte au droit d'asile et une mesure inapplicable et inhumaine. En 2022, 45.000 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne. Ils sont déjà plus de 3.000 depuis le début de l'année.