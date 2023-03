Sommet franco-britannique : quels sont les enjeux ?

À deux semaines de la visite du roi Charles III et de la reine consort en France, est-ce l'heure des retrouvailles amicales entre Paris et Londres ? Un sommet franco-britannique va se tenir au Palais de l'Élysée ce vendredi. Emmanuel Macron, avec sept de ses ministres (Affaires étrangères, Défense, Économie, Énergie, Environnement, Transports, Intérieur) reçoit le Premier ministre britannique Rishi Sunak et sept de ses ministres également. Au programme : un entretien bilatéral à 10h50, une table ronde avec des entreprises françaises et britanniques, un déjeuner de travail puis une conférence de presse conjointe à 15 heures.

L'immigration clandestine, un sujet important pour Londres

Pour ce 36e sommet franco-britannique, le premier depuis 2018, les enjeux sont nombreux pour les deux nations, à commencer par la lutte contre l'immigration clandestine. Si Paris ne le décrit pas comme la priorité de ce sommet, c’est pourtant bien ce sujet qui intéresse tout particulièrement Londres.

Les traversées illégales ne cessent d'augmenter

Alors que son gouvernement présentait il y a trois jours un projet de loi visant à interdire à expulser en quelques semaines ceux qui arrivent par la Manche, et visant à leur interdire de demander l'asile, Rishi Sunak se rend à l'Élysée. Si les proches d'Emmanuel Macron minimise la portée de texte, l'entourage du dirigeant britannique rappelle qu'il est "crucial" de travailler avec les Français pour empêcher les traversées. Car celles-ci ne cessent d’augmenter. En 2022, plus de 45.000 migrants ont rejoint illégalement les côtés anglaises, un record.

Des annonces en termes de "moyens alloués à la gestion de cette frontière commune" sont attendues. La guerre en Ukraine sera bien sûr également au cœur de leurs échanges. La France et le Royaume-Uni sont les deux premières armées européennes, les deux seules dotées de l'arme nucléaire en Europe.