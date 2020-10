Traitement expérimental, sortie de l'hôpital : que sait-on de l'état de santé de Trump ?

Testé positif au Covid-19, le président américain Donald Trump a fait une sortie surprise dimanche. Il a quitté brièvement sa chambre pour faire un tour en voiture devant l'hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington, afin de saluer ses partisans. Masqué, le septuagénaire a agité la main derrière la vitre de sa voiture blindée. Les médecins expliquent que le président des Etats-Unis pourrait être de retour dès lundi à la Maison Blanche. Mais que sait-on vraiment de son état de santé ?

Le patient-président va mieux selon l'équipe médicale. "Il n'a plus de fièvre depuis vendredi, il n'est pas essoufflé, il se déplace tout seul". Officiellement, le tableau est donc plutôt optimiste. Mais les médicaments administrés à Donald Trump interrogent. Le président américain reçoit un antiviral, le Remdesivir, qui a prouvé une certaine efficacité, un cocktail d'anticorps prometteur mais au stade expérimental, et un corticoïde puissant, le Dexaméthasone, recommandé seulement pour les cas grave et critique selon l'Organisation Mondiale de la Santé.

Une combinaison de médicaments inédite

Cette combinaison inédite étonne beaucoup de médecins, dont le Dr Julien Cavanagh, franco-américain qui a lutté en première ligne contre le coronavirus dans un hôpital de New York. "C'est plus qu'étonnant, c'est exceptionnel. Je crois qu'aucun patient n'a reçu ces trois médicaments", avoue-t-il. "Le fait que le président des Etats-Unis ait reçu ces trois médicaments ensemble, on est en territoire complétement inconnu."

Plusieurs hypothèses s'offrent aux observateurs. Soit Donald Trump va plus mal qu'on ne le dit, soit ses médecins font preuve de zèle pour leur patient VIP. Et le Dr Cavanagh s'interroge, comme d'autres experts dans la presse américaine, de la sortie possible de Donald Trump de l'hôpital : s'il y a une chose dont on est sure à propos du Covid-199, c'est que l'évolution des patients est imprévisible", rappelle-t-il.