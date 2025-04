Affaire P. Diddy : une plaignante refuse de dévoiler son identité, sa plainte classée sans suite

La justice américaine a annulé une plainte anonyme pour viol déposée contre le producteur et rappeur P.Diddy, car la plaignante a refusé de divulguer son identité. Jane Doe, nom par lequel elle se fait appeler, affirme avoir été violée par P.Diddy lors d’une fête à New York en 1995 pour un clip de Biggie Smalls.

Du nouveau dans l’affaire P.Diddy. Une plainte impliquant le rappeur dans une autre affaire de viol a été rejetée par la justice américaine, car la plaignante n’a pas souhaité révéler son identité. Le juge Lewis J. Liman, du tribunal de district américain, a alors rendu une ordonnance, lundi 31 mars dernier, de clôture du dossier, de celle qui se faisait appeler Jane Doe. Il n’était pas permis à la plaignante de poursuivre son dossier de manière anonyme. Le tribunal lui a alors ordonné de déposer à nouveau sa plainte initiale sous son vrai nom, ce qu'elle refuse formellement par crainte de retombées publiques. .“À ce jour, le 31 mars 2025, (Doe) n'a pas déposé de plainte en son nom propre, ni demandé de prolongation de délai pour le faire”, a expliqué le juge.

“Les plaignants sont très inquiets”

Jane Doe affirme avoir été violée par P.Diddy lors d’une fête à New York en 1995 pour un clip de Biggie Smalls. “Dans ce cas précis, Jane Doe a choisi de ne pas poursuivre. Les plaignants sont très inquiets. Je ne peux donc pas lui en vouloir”, a déclaré Tony Buzbee, avocat qui représente plus d'une centaine de victimes de P.Diddy, dans une déclaration à USA Today. “Ce sont des cas difficiles et souvent traumatisants pour ceux qui les poursuivent. Chaque cas est unique. Cette femme a choisi de ne pas poursuivre et de s'exposer au cirque médiatique et au danger perçu qu'elle ressentait. Nous devons respecter cela”, ajoute-t-il.

Faire tomber les masques

Les avocats de P.Diddy ont clamé l’innocence de leur client alors qu'il fait face à des dizaines de poursuites pour agression sexuelle remontant aux années 1990, ainsi qu'à des accusations criminelles et sexuelles.”Depuis des mois, nous voyons des plaintes déposées les unes après les autres par des individus se cachant derrière l’anonymat, portées par des avocats plus préoccupés par les gros titres que par le bien-fondé juridique. Les autres plaintes, comme celle rejetée aujourd’hui, ne résisteront pas non plus devant un tribunal”, ont-ils expliqué dans un communiqué. Les avocats du rappeur tentent alors le tout pour le tout pour démasquer les accusatrices anonymes. Si quelques affaires ont été classées sans suite, d'autres se sont fait connaître publiquement.

De son vrai nom Sean Combs, le rappeur sera jugé le 5 mai à Manhattan. Il est poursuivi par la justice new-yorkaise pour des faits de trafic sexuel et d’extorsion.