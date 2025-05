Affaire Sean «Diddy» Combs : Kid Cudi, Jonathan Oddi... Les témoignages les plus percutants du procès ce jeudi

Le procès du rappeur et producteur pour trafic sexuel et extorsions a débuté le 12 mai 2024, faisant couler beaucoup d’encre. Son ex-campagne Cassie Ventura a déjà apporté des témoignages glaçants sur leur relation et les "Freak Off", et le célèbre rappeur Kid Cudi s'est exprimé à la barre ce jeudi 22 mai.

Cassie Ventura, Kid Cudi, Justin Bieber, Bryana Bongolan... Depuis l’arrestation de P. Diddy en septembre 2024, plusieurs victimes et témoins ont défilé à la barre. Ce jeudi 22 mai, le chanteur Kid Cudi s'est exprimé à la barre, Cassie ayant accusé P. Diddy d'avoir fait exploser la voiture du chanteur par jalousie.

Au moins "500 victimes"

Connu pour organiser des "Freak off" (des orgies sexuelles) depuis plusieurs années, P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, aurait filmé l’intégralité de ces soirées comprenant célébrités et escortes. Selon l’avocat texan Tony Buzbee, qui représente une partie des victimes, "au moins 500 personnes" seraient concernées.

Ce jeudi 22 mai, Kid Cudi est venu témoigner de la violence de Sean "Diddy" Combs. Ce dernier est accusé d’avoir fait placer une bombe sous sa voiture en 2012, jaloux de la relation que Kid Cudi aurait entretenu avec Cassie Ventura alors qu’ils étaient séparés.

La même année, le magnat du rap avait surpris une conversation sur le téléphone de Cassie, qui entretenait une relation amoureuse avec Kid Cudi. Séparée depuis 2011 de P. Diddy, celui-ci aurait découvert leur relation en espionnant le téléphone de Cassie, et ne l'aurait pas supporté.

Quelques semaines plus tard, Sean "Diddy" Combs aurait menacé de mort Cassie et son nouveau petit-ami, notamment en sous-entendant faire exploser la voiture de son rival. Voiture qui explosera bel et bien dans l’allée de la maison de Kid Cudi la même année à cause d’un cocktail Molotov, poussant les deux amants à stopper leur relation.

Lors de son audition, Kid Cudi a confirmé l’explosion de sa Porsche, et accusé P. Diddy d’avoir infiltré sa maison, enfermant son chien dans la salle de bain. Selon lui, ses caméras de vidéosurveillance avaient été trafiquées à son retour, certaines mises hors service.

Au tribunal, les procureurs ont fait défiler des photos de la Porsche de Kid Cudi carbonisée, avec un cadavre de bouteille de cocktail Molotov retrouvé au pied de la voiture. Il accuse également le rappeur de menaces de mort et soutient les témoignages de Cassie.

Justin Bieber affirme ne pas être une des victimes

Dès son arrestation, de nombreuses vidéos impliquant l’homme et d’autres stars ont ressurgi sur internet, notamment Justin Bieber. Dans une vidéo datant de 2009, on voit le chanteur alors âgé de 15 ans avec le rappeur, qui explique que le jeune garçon lui a été confié par ses parents pour 48 heures, lui promettant des voitures de luxe et un manoir.

Dans une autre vidéo de la même année, on retrouve un Justin Bieber plus distant et qui ne sourit plus. P. Diddy l’interroge sur la distance que le jeune chanteur semble vouloir instaurer, tentant d’éviter ses questions. Ces vidéos ont donc de nouveau fait couler l’encre sur la Toile, accusant P. Diddy d’avoir abusé du garçon.

Mais dans un communiqué de presse diffusé le 16 mai dernier, Justin Bieber nie avoir été une de ses victimes. "Bien que Justin ne fasse pas partie des victimes de Sean Combs, il y a des personnes qui ont été véritablement blessées par lui", a déclaré son représentant.

"Détourner l’attention de cette réalité porte atteinte à la justice que ces victimes méritent à juste titre. Justin a déclaré qu’il n’avait aucune intention de poursuivre Sean Combs en justice", a-t-il conclu.

Bryana Bongolan, styliste et amie de la chanteuse Cassie dans les années 2010, réclame 10 millions de dollars au rappeur pour l’avoir agressée et suspendue au-dessus d’un balcon au 17ème étage d’un hôtel en 2016.

Alors qu’elle s’appuyait sur la rambarde, P. Diddy serait arrivé en trombe, et l’aurait empoigné puis caressé les seins sans son consentement. Puis il l’aurait attrapé sous les aisselles lorsqu’elle s’était mise à se débattre et à hurler, pour la suspendre dans le vide.

Cassie serait alors intervenue, et le rappeur aurait alors "jeté Bryana Bongolan sur les meubles du patio du balcon." La styliste a déclaré ne toujours pas connaître l’origine de cette agression, et relate plusieurs autres épisodes violents.

"Nourrie de force" avec une drogue, menaces de mort, elle explique que Sean Combs lui aurait déclaré "je suis le fils de p***** du diable. Tu n'as aucune idée de ce que je pourrais te faire. Je pourrais te tuer."

Des escortes "esclaves sexuels" du rappeur

Jonathan Oddi, ancien escorte et producteur de films X, et depuis tireur de golf de Donald Trump, avait révélé en 2014 être "l’esclave sexuel" du rappeur. Cassie Ventura l’a par ailleurs identifié dans plusieurs "Freak off", relatant qu’il devait parfois coucher avec elle ou le rappeur moyennant argent.

Il affirme avoir été parfois contraint de "nettoyer" après les soirées, ainsi que d’avoir été obligé de fournir des drogues en amont. Il affirme également avoir été chargé de retirer "les preuves de drogues et les tâches corporelles des chambres" et forcé certaines victimes à se taire. Il aurait reçu 5 millions de dollars en échange de son silence.

Un autre travailleur du sexe, renommé John Doe, accuse le rappeur de l’avoir drogué à son insu puis forcé à pratiquer du sexe oral "pendant des heures" en 2012, ainsi que "des actes sexuels dégradants" sur Cassie. Puis P. Diddy l’aurait sodomisé sans son consentement. Si l'ensemble de ces accusations conduisent à une condamnation, Sean "Diddy" Combs, actuellement en détention provisoire, encourt la prison à vie.