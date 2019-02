Tokyo-Narita : un avion sort de piste, fermeture partielle de l'aéroport

Un avion de la compagnie aérienne japonaise Japan Airlines (JAL) a dérapé vendredi matin sur une piste glissante pour cause de neige, entraînant une fermeture partielle de l'aéroport de Tokyo-Narita.

Une piste fermée. Les 201 passagers et l'équipage ont pu sortir sains et saufs de l'appareil Boeing 787, qui avait atterri peu avant 07 heures (minuit en France) en provenance de New Delhi, selon des représentants de l'aéroport et de JAL. L'incident a provoqué la fermeture d'une des deux pistes de Narita pendant une heure, a précisé un porte-parole, Kazuhiko Morio. Elle a ensuite été de nouveau close pour déplacer l'avion en dehors de la zone de sécurité, a-t-il ajouté.

La neige en cause ? La cause précise de cet accident sans gravité n'était pas connue dans l'immédiat, mais la chaîne de télévision publique NHK a rapporté qu'un des pneus de l'avion avait probablement glissé à cause de la présence éparse de neige verglacée. L'agence météorologique nationale avait annoncé de légères chutes de flocons dans la région du Kanto (est du Japon), en particulier autour de Narita.