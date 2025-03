Syrie : réouverture de l'aéroport international d'Alep mardi

L'aéroport international d'Alep, en Syrie, réouvrira mardi 18 mars, après sa fermeture en décembre. L'aéroport avait fermé lors des combats qui ont renversé le régime de Bachar al-Assad. La réhabilitation a pris du temps, en raison d'actes de vandalisme affectant tout l'aéroport.

L'aéroport international d'Alep, deuxième ville de Syrie, sera rouvert mardi après sa fermeture lors de l'offensive qui a renversé Bachar al-Assad en décembre, a annoncé l'agence officielle Sana.

"L'autorité de l'aviation civile a annoncé la reprise des opérations à l'aéroport international d'Alep (nord) à partir du mardi 18 mars", a rapporté Sana samedi.

La réhabilitation de l'aéroport a pris du temps

"L'aéroport est prêt à recevoir des vols, après l'achèvement de tous les préparatifs techniques et administratifs", selon la même source. Il sera ouvert aux vols intérieurs et internationaux.

L'aéroport a été fermé durant les combats qui ont éclaté lors de "la libération de l'aéroport", dans le sillage de l'avancée des factions islamistes rebelles début décembre vers Damas, qui avaient renversé le président Bachar al-Assad le 8 décembre, a précisé à l'AFP Moustafa Kaj, un porte-parole de l'aviation civile.

Selon lui, l'aéroport a ensuite été vandalisé et sa réhabilitation a pris du temps "d'autant plus que les dommages avaient affecté les infrastructures, les communications de la tour de contrôle, l'éclairage des pistes et les équipements de sécurité".

Les vols internationaux ont repris en janvier à l'aéroport principal à Damas pour la première fois depuis le renversement d'Assad.