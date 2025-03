Syrie : trois morts dans une explosion à Lattaquié, un bastion du président déchu Assad

Au moins trois personnes ont été tuées dans une "violente explosion" dans la ville côtière syrienne de Lattaquié, bastion du président déchu Bachar al-Assad et théâtre ces dernières semaines de massacres de civils, a rapporté l'agence officielle Sana.

Une forte explosion a fait au moins trois morts ce samedi à Lattaquié, bastion du président déchu Bachar al-Assad et théâtre de massacres de civils la semaine dernière, a rapporté l'agence officielle Sana.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Syrie : le soulèvement de 2011 commémoré pour la première fois depuis la chute d'Assad

L'origine de la déflagration dans cette ville côtière de l'ouest de la Syrie n'était pas connue dans l'immédiat. Selon une information de l'AFP, elle serait due à des munitions non explosées.

"Des personnes coincées sous les décombres"

"La violente explosion dans le quartier d'Al-Rimal a fait trois morts et douze blessés", selon un bilan provisoire de l'agence. "Les équipes de protection civile et les habitants sont toujours à la recherche de disparus". Une habitante du quartier, Ward Jammoul, 32 ans, a indiqué à l'AFP avoir entendu une "forte explosion", ajoutant qu'elle s'était rendue sur place et avait vu "un bâtiment complètement détruit".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des secouristes et des ambulances ont été dépêchés sur le site. Un grand nombre d'habitants "cherchaient des personnes coincées sous les décombres", a-t-elle dit. Une image diffusée par l'agence SANA a montré un grand panache de fumée s'élevant au-dessus d'un quartier peuplé.

Des massacres ont eu lieu dans des villes côtières de l'ouest de la Syrie notamment à Lattaquié la semaine dernière, attribués aux forces de sécurité et des groupes armés alliés et qui ont fait, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), près de 1.400 morts civils, en majorité issus de la communauté musulmane alaouite dont est issu le président déchu.