Syrie : l'envoyé spécial américain appelle à un «pacte de non-agression» avec Israël

Alors que la Syrie et Israël sont toujours en état de guerre, l'émissaire américain pour la Syrie, Thomas Barrack, a appelé jeudi au dialogue entre les deux pays. Une étape supplémentaire dans le rapprochement entre les nouvelles autorités islamistes et les Etats-Unis.

L'émissaire américain pour la Syrie, Thomas Barrack, a appelé jeudi depuis Damas au dialogue entre la Syrie et Israël, qui sont toujours en état de guerre, en commençant par un "pacte de non-agression".

Ce dernier est arrivé jeudi dans la capitale syrienne pour une visite marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre les nouvelles autorités islamistes et les Etats-Unis. "Le problème entre la Syrie et Israël peut être résolu, et cela commence par un dialogue", a déclaré le diplomate à la chaîne saoudienne Al-Arabiya.

En guerre depuis 1948

L'envoyé spécial du président Donald Trump a rencontré jeudi le président intérimaire Ahmad al-Chareh. Il avait auparavant inauguré, aux côtés du ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, la résidence de l'ambassadeur américain dans la capitale syrienne. L'ambassade américaine en Syrie avait été fermée lors de la répression par Assad d'un soulèvement pacifique en 2011, qui a dégénéré en guerre civile

Donald Trump avait précédemment rencontré le président syrien par intérim, assurant que le dirigeant était prêt à accéder à sa demande d'une normalisation des relations avec Israël, avec qui la Syrie est officiellement en guerre depuis 1948.

Depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël a mené des centaines de frappes sur le territoire syrien en ciblant des sites militaires, et a envoyé des troupes dans une zone tampon surveillée par l'ONU sur le plateau du Golan et au-delà.