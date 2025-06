Syrie : 20 morts et 52 blessés dans un attentat suicide dans une église, l'auteur lié à l'EI, selon les autorités

Un attentat suicide a frappé dimanche une église de Damas, faisant au moins 20 morts et 52 blessés selon les secours. Le ministère syrien de l’Intérieur attribue l’attaque à un membre du groupe jihadiste État islamique, qui s’est fait exploser au cœur du quartier de Dwelaa. Il s'agit de la première attaque de ce type dans la capitale syrienne depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier.





Le ministère syrien de l'Intérieur a affirmé dimanche qu'un membre du groupe jihadiste Etat islamique était à l'origine d'un attentat suicide dans une église de Damas, qui a fait au moins 20 morts, selon les secours.

Il s'agit de la première attaque de ce genre dans la capitale de la Syrie depuis que des forces dirigées par des islamistes ont renversé l'ex-président Bachar al-Assad le 8 décembre, alors que la sécurité reste l'un des plus grands défis pour les nouvelles autorités.

Un "kamikaze affilié au groupe terroriste Daech"

Des correspondants de l'AFP sur place ont vu les secouristes évacuer des gens après cet attentat, qui a également endommagé l'église où des débris de bois et des icônes étaient éparpillés au sol, jonché de flaques de sang.

Le ministère de l'Intérieur a affirmé dans un communiqué qu'un "kamikaze affilié au groupe terroriste Daech est entré dans l'église Saint-Elie, dans le quartier de Dwelaa à Damas, a ouvert le feu et s'est fait exploser avec une ceinture explosive".

La défense civile syrienne a indiqué que plus de 15 personnes avaient été tuées et d'autres blessées, selon un premier bilan. Un homme à l'extérieur de l'église a déclaré à l'AFP que "quelqu'un est entré en portant une arme" et a ouvert le feu, ajoutant que des gens "avaient tenté de l'arrêter avant qu'il ne se fasse exploser".

Un homme de 40 ans, prénommé Ziad, qui se trouvait dans un magasin en face de l'église, a déclaré avoir entendu des coups de feu puis une explosion. "Nous avons vu du feu dans l'église et des morceaux de bancs en bois projetés jusqu'à l'entrée", a-t-il ajouté.