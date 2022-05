Stade de France : Londres «extrêmement déçue» par le traitement des supporters anglais

L'affaire du Stade de France provoque des tensions diplomatiques. Ce lundi, le cabinet du Premier ministre Boris Johnson s'est dit "extrêmement déçu" par le traitement infligé aux supporteurs britanniques en France. La colère ne retombe pas. Du côté du club de Liverpool, les réactions se sont fait également sentir. Le président de Liverpool, Tom Werner, a écrit à la ministre des Sports afin d'exiger des excuses pour ses supporters.

Liverpool mène son enquête

En effet, le club est furieux à la suite des déclarations des deux ministres français et estime qu'ils avancent de fausses informations. Le chiffre de 40.000 supporters sans billets, déclaré par les autorités françaises, interpelle le club anglais. "Comment peut-on donner un tel chiffre alors qu'aucune enquête sérieuse et transparente n'a encore eu lieu ?" interroge le directeur du Liverpool.

Plusieurs journalistes britanniques expérimentés et présents au Stade de France ce samedi soir contestent aussi fermement ce chiffre. Downing Street ne semble pas non plus adhérer à cette version. Le club commence donc maintenant à réunir des preuves. Les fans qui ont assisté à la finale de la Ligue des champions à Paris ont tous été invités à envoyer leur témoignage.