Sri Lanka : le bilan des victimes s'alourdit à 310 morts, 40 personnes arrêtées à ce stade

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Le Sri Lanka continue de traquer lundi les responsables de la vague d'attentats suicides qui a fait au moins 310 morts dimanche, dans l'île d'Asie du Sud. Les autorités ont imputés ces attaques meurtrières à un mouvement islamiste local. Alors qu'elles n'ont toujours pas été revendiquées, la présidence du pays de 21 millions d'habitants a déclaré l'état d'urgence à partir de lundi minuit au nom de la "sécurité publique". Une journée entière de deuil national a également été décrétée pour la journée de mardi.

Les informations à retenir : Le bilan des attentats s'alourdit à 310 morts et 500 blessés

Un Français figure parmi les victimes

Le gouvernement sri-lankais incrimine un mouvement islamiste local, le National Thowheeth Jama'ath

Un bilan humain à la hausse, et une victime française

Le bilan des attentats dimanche au Sri Lanka s'est alourdi mardi à 310 morts après que plusieurs blessés ont succombé à leurs blessures, a annoncé la police locale. Le précédent bilan était de 290 morts, le nombre des blessés reste autour de 500.

Un Français figure parmi les victimes, ont annoncé lundi soir les autorités locales. Au moins 31 étrangers ont été identifiés comme tués, d'après le ministère des Affaires étrangères. Mais, de son côté, la police locale a établi à au moins 37 le bilan des tués étrangers, alors que le processus d'identification des victimes s'avère compliqué.

Parmi les nationalités étrangères touchées, l'Inde paie le tribut le plus lourd avec huit citoyens tués, suivie de la Grande-Bretagne avec six morts. La Chine, l'Arabie saoudite et la Turquie comptent deux victimes chacune, contre une pour la France, le Bangladesh, le Japon, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal. Quatre victimes supplémentaires avaient la nationalité américaine et deux autres des passeports australiens et sri-lankais, selon la liste fournie par le Sri Lanka.

Un groupe islamiste local à l'origine des attaques ?

Les autorités ont interpellé à ce stade 40 personnes dans l'enquête sur ces attaques attribuées à un mouvement islamiste local, le National Thowheeth Jama'ath (NTJ), a précisé le porte-parole de la police Ruwan Gunasekera. Le porte-parole du gouvernement a indiqué avoir toutefois "du mal à voir comment une petite organisation dans ce pays peut faire tout cela". "Nous enquêtons sur une éventuelle aide étrangère et leurs autres liens, comment ils forment des kamikazes, comment ils ont produit ces bombes", a-t-il ajouté. Le NJT avait fait il y a dix jours l'objet d'une alerte diffusée aux services de police, selon laquelle le mouvement préparait des attentats contre des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo.

Le NJT s'était fait connaître l'an passé en lien avec des actes de vandalisme contre des statues bouddhiques. Il avait aussi fait il y a dix jours l'objet d'une alerte diffusée aux services de police, selon laquelle il préparait des attentats suicides contre des églises de la minorité chrétienne et l'ambassade d'Inde à Colombo. Les autorités sri-lankaises ont annoncé l'arrestation de 24 personnes et indiqué que le FBI américain les assistait dans leur enquête. Des agents d'Interpol doivent également arriver mardi dans le pays.

Etat d'urgence et deuil national

Trois minutes de silence ont été observées mardi matin au Sri Lanka en hommage aux victimes.Le gouvernement a décrété pour ce mardi une journée entière de deuil national. Les magasins vendant de l'alcool sont fermés, les drapeaux sont en berne et les radios et télévision devaient adapter leur programmation musicale. À l'église Saint-Antoine de Colombo, théâtre du premier attentat suicide dimanche matin, des dizaines de personnes ont prié en silence, des bougies à la main, certains retenant à grand peine leurs larmes. À l'issue des trois minutes de silence, la foule a entamé une prière à voix haute.

Par ailleurs, l'état d'urgence a été déclaré lundi à partir de minuit (heure locale), soit 20h30 à Paris. Les voyageurs en partance pour le Sri Lanka et les touristes sont également appelés à la prudence et au respect des couvre-feu imposés.