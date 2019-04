Sri Lanka : "Étonnant qu'un petit groupuscule islamiste puisse réaliser un attentat de cette ampleur"

INTERVIEW

Plus de 24 heures après les attentats qui ont fait 290 morts et 500 blessés au Sri Lanka, difficile de savoir qui sont les auteurs de ces attaques meurtrières. Pour Delon Madavan, géographe et chercheur associé au centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud à Paris et Montréal, c'est "très étonnant". "On attend encore d'avoir plus d'informations."

Le gouvernement assure toutefois lundi que le National Thowheeth Jama’ath (NTJ), un mouvement islamiste local, est à l'origine de ses attaques. "C'est un petit mouvement, qui a été signalé assez récemment finalement par rapport à d'éventuelles vandalisions de temples bouddhistes", explique Delon Madavan lundi sur Europe 1.

Ce mouvement, "on n'en sait pas grand chose"

Il ajoute toutefois que certains "doutaient de la véracité de ce mouvement". "On n'en sait pas grand chose, c'est ça le problème. Ce qui est étonnant c'est qu'un groupe, qui ne serait qu'un petit groupuscule, puisse réaliser un attentat de cette ampleur, en ville, organisé. Ça veut dire qu'ils ont quand même des soutiens qui doivent être très importants."

Le NTJ était dans le radar des autorités depuis une dizaine de jours. Il faisait notamment l'objet d'une alerte car il était suspecté de préparer des attaques contres des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo. Les autorités enquêtent désormais justement sur d'éventuels liens entre le NTJ avec des groupes étrangers.

"Les relations inter-religieuses sont plutôt saines"

S'il y a eu une aide extérieure, "de qui ? Et pourquoi attaquer les chrétiens ?", s'interroge Delon Madavan. Selon le chercheur, tout cela "reste encore très trouble". Il affirme que "les relations inter-religieuses sont plutôt saines" au Sri Lanka et qu'"il y a un bon vivre ensemble". "On n’est pas dans le cas de religions qui sont très opposées."