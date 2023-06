Sous-marin disparu : quels sont les trois scénarios envisagés par les sauveteurs ?

Quatre jours après la disparition du Titan, les espoirs de sauver l'équipage sont maintenant infimes. Dans l'hypothèse où les cinq passagers se trouveraient toujours dans l'engin, les réserves d'oxygènes seraient vidées depuis 13h08 ce jeudi. Tout cela est théorique, mais les opérations vont se poursuivre jusqu'à la dernière minute. "Il faut rester optimiste et garder espoir jusqu'au bout", a déclaré l'un des capitaines des garde-côtes américains. Les garde-côtes américains ont annoncé qu'ils poursuivaient jeudi les opérations de "sauvetage", malgré l'épuisement redouté des réserves d'oxygène.

Deux scénarios sombres, un qui permet de garder espoir

Pour les sauveteurs, trois scénarios restent envisageables. Dans le meilleur des cas, le Titan est remonté à la surface et dérive. Même si tout l'équipage est inconscient, le petit sous-marin est conçu pour remonter seul en cas de problème.

Les deux autres scénarios sont, eux, plus sombres. Les sauveteurs envisagent la possibilité que le Titan se soit coincé dans l'épave du Titanic ou aux alentours. Dans ce cas, seul un autre submersible peut le dégager. Mais il faudra faire vite. Les passagers sont déjà confrontés au manque d'oxygène et au froid. Troisième scénario : la coque en carbone du Titan a été abîmée, ce qui signifierait la mort instantanée des passagers à cause de la très forte pression des grands fonds.

"Je crains qu'il se soit passé quelque chose de grave sur la coque"

Une troisième hypothèse qui semble la plus probable pour Jean-Louis Barbier, ancien commandant de sous-marin dans la Marine et ingénieur naval. "Le contact a été perdu au bout de deux heures. C'est à peu près le temps qu'il faut pour plonger sur le Titanic, donc il était à la verticale de son point de plongée. S'il y avait une perte d'électricité qui empêche la communication, il aurait mis en œuvre ses moyens de remontée rapide et il refait surface au point quasiment où il avait plongé. Ce n'est pas le cas. Ce que je crains vraiment, c'est qu'il se soit passé quelque chose de grave sur la coque et que malheureusement, il n'y ait plus beaucoup d'espoir."

La détection de bruits sous-marins découverts mercredi, qui constitue la seule piste des sauveteurs, n'a pour le moment rien donné. Nous ne pouvons pas vous dire ce que sont ces bruits, ont indiqué mercredi soir les garde-côtes.