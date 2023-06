Un sous-marin touristique, en expédition sur l'épave du Titanic, disparaît au fond de l'océan

Un sous-marin parti explorer l'épave du Titanic a disparu dans l'océan Atlantique, au large de l’Amérique du Nord, dimanche. Les garde-côtes américains et canadiens recherchent ce mardi matin l'engin touristique avec à son bord cinq personnes, dont l'explorateur spécial du Titanic, le Français Paul-Henri Nargeolet.

Les recherches sous l'eau concernent une région à une profondeur d'environ 4.000 mètres

Les autorités ont été averties dimanche après-midi par l'opérateur de l'engin, OceanGate Expeditions, qu'il avait disparu, a affirmé lors d'une conférence de presse le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains. "Nous travaillons très, très dur" pour le retrouver, a-t-il dit. Selon lui, les recherches, en surface et sous l'eau, concernent une région "à environ 1.450 km à l'est de Cape Cod, à une profondeur d'environ 4.000 mètres".

Tous les scénarios envisageables

Le Titan a plongé dimanche dans la journée, direction l’épave du Titanic à 3.800 mètres de profondeur. Le soir même, vers 21h15, les équipes en surface perdent le contact avec le submersible. À ce stade, tous les scénarios sont envisageables pour Alexis Rosenfeld, photographe explorateur spécialiste des sous-marins habité. "Ça peut être tout simplement une panne du système de communication et de navigation. Le risque majeur, c'est que le sous-marin soit coincé dans l'épave du Titanic ou à proximité", affirme-t-il.

96 heures d'autonomie en oxygène

Si la structure du sous-marin n'est pas touchée, une opération de sauvetage est possible. Le Titan bénéficie de 96 heures d'autonomie en oxygène et de plusieurs systèmes de survie. "Ces sous-marins ont des ballasts, qui permettent d'alléger le sous-marin, des systèmes de gaz que l'on gonfle et qui permettent aux sous-marins de remonter", poursuit-il.

Avec une ombre au tableau, le Titan n’est pas homologué par les agences internationales de certification. Sur son site Internet, l’entreprise OceanGate Expeditions justifie son choix en expliquant que l'innovation de ses sous-marins se situe en dehors des normes industrielles.

Parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, plus grand paquebot du monde au moment de sa mise à l'eau, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg cinq jours plus tard. Sur les 2.224 passagers et membres de l'équipage, près de 1.500 ont péri.

L'épave a été découverte en 1985 à 650 kilomètres des côtes canadiennes, par 4.000 mètres de fond dans les eaux internationales de l'océan Atlantique. Depuis, chercheurs de trésors et touristes lui rendent visite.