SoundCloud : des chants «terroristes et extrémistes» supprimés de la plateforme

Des chants "terroristes et extrémistes" utilisés en ligne comme propagande par des jihadistes pour attirer des jeunes recrues ont été supprimés de la plate-forme de distribution audio SoundCloud, a annoncé vendredi Europol. Durant une opération menée entre le 5 et le 13 mai, "plus de 1.000 contenus illégaux ont été signalés comme contenus terroristes ou extrémistes", a indiqué dans un communiqué Europol, l'agence européenne de police établie à La Haye.

"Chants jihadistes" et "promotion de groupes violents"

"Parmi les contenus référencés figuraient des chants jihadistes en plusieurs langues ainsi que des fragments audio faisant la promotion de groupes violents et extrémistes de droite", a précisé l'agence. Certains de ces contenus avaient déjà été écouté des milliers de fois, a souligné Europol, ajoutant qu'une fois mise au courant, SoundCloud a supprimé les fichiers, considérés comme une violation de ses conditions.

L'opération, lancée par les autorités allemandes, a été menée par Europol conjointement avec cinq autres pays, le Danemark, la Hongrie, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni, en collaboration avec SoundCloud. Elle fait partie d'un partenariat public-privé en cours entre SoundCloud, les forces de l'ordre et Europol visant à lutter contre "l'abus terroriste d'Internet, à prévenir la radicalisation en ligne et à protéger les droits fondamentaux", a précisé Europol.