Séisme en Turquie : résignés après dix jours, les secouristes étrangers commencent à partir

REPORTAGE

Dix jours après le séisme, Antioche se vide de ses habitants. La ville du sud de la Turquie est l'une des plus durement frappée et depuis ce mercredi, même les secouristes étrangers abandonnent l’un après l’autre tant l’espoir de retrouver des survivants devient mince. Il ne reste plus que quelques équipes sur place, à l'image d'Angel et ses compagnons, venus du Portugal. Dans cet immense champ de ruines qu'est le centre ville, ils viennent une nouvelle fois de sortir des corps sans vie des décombres.

Livrer les dépouilles aux familles

Ces dernières heures, ce sont les morts que recherchent Angel et son équipe. "Au départ, notre mission était de retrouver quand même des survivants. Puis on a changé d'état d'esprit, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus dur de retrouver des personnes vivantes, donc maintenant on essaie de donner des corps aux personnes, aux familles. Il faut juste être réaliste. Chaque heure qui passe est une heure de trop", confie-t-il.

Les secouristes quittent Antioche ce jeudi après une semaine d'opération. Adnan, lui, n'a plus aucun espoir de retrouver ses proches vivants, mais il attend toujours leurs dépouilles. "C'est le onzième jour et ils ne les ont toujours pas retrouvés. Ils n'ont pas réussi à sortir tous les corps. Dans cet immeuble, il y a au moins onze personnes sous les décombres. Ces ruines sont remplies de nos morts. La ville est morte", affirme-t-il. Des milliers de corps sans vie ont été sortis des décombres ces derniers jours, au point que les autorités ont fait creuser de nouveaux cimetières cette semaine.