Séisme : plus d'une semaine après la catastrophe, quelle est la situation sur place ?

Neuf jours après le séisme dévastateur en Turquie et Syrie, le bilan sur place dépasse les 40.000 morts. La majorité des victimes sont en Turquie. Désormais, les chances de retrouver des survivants sont quasiment nulles. Certaines équipes de secours ont quitté le pays.

Fin du sauvetage

Ainsi, les sauveteurs espagnols et les équipes algériennes ont arrêté leurs opérations de recherche. Quelques miracles surviennent tout de même. Mardi, quatre personnes ont été secourues, dont deux à Antakya, l'une des villes les plus touchées par le séisme. Cela faisait plus de 210 heures qu'elles étaient bloquées sous les décombres. Deux jeunes frères ont également été sauvés.

Si les opérations de secours s'arrêtent, les opérations de déblayage des décombres, elles, débutent. En plus du déblayage, des centaines de milliers de personnes sont désormais à mettre à l'abri. Plus d'un million d'entre elles ont été relogées ces derniers jours dans des résidences étudiantes, selon le gouvernement turc. D'autres sont hébergées dans des camps de fortune dressés à la hâte. 400.000 rescapés ont été évacués des régions dévastées ces derniers jours.