Un fort séisme de 6,1 sur l'échelle de Richter enregistré au large de l'île grecque de Crète

Un tremblement de terre s'est produit ce jeudi matin au large de l'île grecque de Crète, selon l'Institut américain de géophysique. D'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter, ce fort séisme a été ressenti à Athènes et même en Égypte. Située sur plusieurs failles géologiques en Méditerranée, la Grèce est régulièrement touchée par des séismes.

Un fort séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter s'est produit au large de l'île grecque de Crète jeudi matin, a indiqué l'Institut américain de géophysique (USGS), ressenti jusqu'à Athènes et en Égypte, selon l'AFP. Ce tremblement de terre survenu à 06H19 (03H19 GMT) fait suite à après une secousse de la même puissance la semaine dernière en mer Égée méridionale, à 15 km de l'île de Kasos et ressenti jusqu'au Caire, mais aussi en Crète, et à Rhodes notamment.

En Crète, où la secousse de jeudi a été fortement ressentie, de nombreux habitants, qui dormaient au moment du séisme, ont quitté leurs maisons dans les régions de Réthymnon et celle de Lassithi, la plus orientale de Crète, a rapporté la télévision publique ERT.

La Grèce est régulièrement touchée par des séismes

La secousse tellurique "s'est produite à une grande profondeur et il n'y a pas de raison particulière pour que les habitants s'inquiètent", a souligné Athanassios Ganas, directeur général de recherches à l'Institut de Géodynamique de l'Observatoire National d'Athènes, sur ERT.

Les unités de sapeurs-pompiers de Crète sont en état d'alerte générale, selon l'agence de presse grecque ANA, avec des véhicules en patrouille afin d'évaluer la situation. Mais aucun dégât majeur n'a été rapporté à ce stade, selon les médias. Sur ERT, le maire du chef-lieu de Crète, la ville d'Héraklion, Alexis Kalokerinos, s'est voulu rassurant, affirmant qu'il n'y avait pas de problèmes particuliers dans sa ville et excluant une fermeture des écoles ce jour.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer à 87 kilomètres d'Héraklion, la capitale de la plus grande île de Grèce, à une profondeur de 68 kilomètres. La région de l'île de Santorin en mer Egée, haut lieu touristique grec, avait connu une activité sismique exceptionnelle en janvier et février avec des milliers de secousses qui avaient fait fuir plusieurs milliers d'habitants, rentrés depuis chez eux.

Située sur plusieurs failles géologiques en Méditerranée sud-est, la Grèce est régulièrement touchée par des séismes. Le dernier tremblement de terre meurtrier dans l'archipel a eu lieu en octobre 2020 sur l'île de Samos, en Egée, entre la Grèce et la Turquie. D'une magnitude 7, il avait fait deux morts à Samos et plus de 100 à Izmir, ville portuaire turque.