Séisme en Turquie : la ville de Nurdagi va être rasée, les habitants évacuent à la hâte

Près de 11 jours après le puissant séisme qui a détruit une partie du sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, l'heure est à la reconstruction. Alors, dans la ville turque de Nurdagi, située toute proche de l'épicentre du tremblement de terre, les rescapés amassent leurs affaires et quittent la ville. "Nurdagi va être démolie à 100%", a annoncé le maire il y a quelques jours, provoquant la panique de ses concitoyens. Les riverains doivent évacuer au plus vite, et se dépêchent de vider leurs appartements avant leur départ.

Eren lance deux matelas, des couvertures par la fenêtre de son appartement. "On essaye de récupérer le plus de choses possible. Je sais que c'est risqué de retourner dans notre appartement, mais nous n'avons pas le choix. Tous nos souvenirs, toute notre vie est ici. Ce qu'on veut désormais, c'est essayer de construire une nouvelle vie, loin d'ici", explique la mère de famille au micro d'Europe 1.

"Nous ne sommes plus en sécurité"

Impossible de rester dans les édifices, qui menacent de s'effondrer. La moitié de la ville est déjà en ruine. Quelques rues plus loin, Roumay charge sa machine à laver dans une fourgonnette. "On a tout jeté du quatrième étage. Toutes nos affaires sont rassemblées. Il faut encore que l'on aide notre famille à partir, mais on ne reviendra jamais ici. Nous ne sommes plus en sécurité", regrette-t-il. Quant à ceux qui n'ont nulle part où aller. Des centaines de tentes ont été installées provisoirement à l'extérieur de la ville, en attendant que la ville soit reconstruite, dans les prochains mois.