Séisme en Turquie et en Syrie : une dizaine d’associations françaises vient en aide aux rescapés

Alors que le bilan du séisme en Turquie et en Syrie a dépassé les 41.000 morts selon les derniers bilans, les Nations unies lançaient ce jeudi un appel à l’aide internationale afin de récolter un milliard de dollars pour les deux pays. Peu après le drame, il y a 11 jours, le gouvernement français avait envoyé des équipes de secouristes, un hôpital de campagne, 50.000 vaccins anti-diphtérie et tétanos. Il a également versé 500.000 euros à la Croix-Rouge internationale et cinq millions d’euros à des ONG qui œuvrent en Syrie.

Des appels très suivis par les Français

Participant à l'effort, plusieurs grandes associations françaises ont elles aussi organisé de grandes campagnes de dons. Elles ont déjà collecté trois millions d'euros de dons. Un million d’euros a été collecté par l’ONG Acted, par exemple. Les collectivités territoriales ont largement participé à cette cagnotte.

Médecins du monde a compté 500.000 euros, versés par des particuliers via sa page internet. Chez Action contre la faim, 230.000 euros viennent des familles françaises. Les bailleurs institutionnels et partenaires privés compléteront de leur côté pour atteindre le million, détaille Charlotte Schneider, la directrice des opérations.

"On va pouvoir aider environ 100.000 personnes"

"À ce stade (avec l’argent collecté), ACF va pouvoir aider environ de 34.000 personnes sur les aspects eau et assainissements en Syrie. Et en Turquie sur la fourniture de médicaments, de kits d’hygiène, d’eau et d’assainissements dans les abris, et de colis alimentaires, on pense pouvoir toucher avec ce que nous avons collecté, environ 100.000 personnes", assure-t-elle.

L’argent est envoyé aux équipes sur place, depuis parfois plusieurs années. Il sert à déployer l’aide matérielle humanitaire. Chez Médecins sans frontières par exemple - qui devrait réunir près d’un million d’euros -, 40.831 euros de dons servent à financer l'équivalent d'un kit hôpital. On y trouve des médicaments et appareils pour soigner 300 victimes du séisme.