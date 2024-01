Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, reçoit son homologue ukrainien la semaine prochaine

Le ministre français des Armées recevra la semaine prochaine son homologue ukrainien pour une rencontre axée notamment sur l'artillerie, dont Kiev réclame le renforcement pour se défendre contre la Russie. Sébastien Lecornu accueillera à Paris Rustem Umerov le 18 janvier, a indiqué son cabinet à l'AFP vendredi soir, après son déplacement à Kiev en septembre dernier.

Les deux hommes doivent ouvrir la Conférence de lancement de la "Coalition artillerie", l'un des groupes de travail thématiques du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine (UDCG), sous pilotage de la France et des États-Unis. Elle "vise à fédérer les efforts des nations participantes pour aider - dans le court et le long terme - l'Ukraine à disposer d'une force d'artillerie adaptée aux besoins de la contre-offensive et de son armée de demain", a précisé le ministère.

Stéphane Séjourné en route pour Kiev

Les deux hommes doivent aussi "visiter les sites industriels et rencontrer des groupes industriels français", pour évoquer l'économie de guerre et la contre-offensive. La rencontre intervient alors que Paris tente de montrer son soutien indéfectible à Kiev, dont la contre-offensive militaire n'a pas donné les résultats escomptés. Le front est quasiment gelé depuis de nombreux mois, confirmant l'hypothèse d'un conflit encore long, près de deux ans après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Moins de 24 heures après sa nomination, le nouveau chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné était lui-même en route pour Kiev pour rencontrer samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon le ministère des Armées, Sébastien Lecornu se rendra ensuite en Israël le 22 janvier, après une précédente visite en novembre et un voyage fin décembre en Égypte et au Liban. Ses entretiens politiques porteront notamment sur la "libération des otages et disparus français" et sur "les efforts pour prévenir l'escalade régionale, notamment au Liban et en mer Rouge".