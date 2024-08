«Se présenter en meilleure position de négociation» : quelle stratégie derrière l'offensive ukrainienne en Russie

C'est assez paradoxal, mais certains voient dans cette avancée ukrainienne dans la région de Koursk, en Russie, une perspective de paix. Depuis une semaine, l'armée de Kiev mène en territoire russe une offensive de grande ampleur et dit contrôler plus de 1.000km² et 74 localités au sein des frontières de son ennemi numéro 1. Des sources russes relayées par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) et analysées mardi par l'AFP évoquent de leur côté le chiffre de 800km².

Une offensive que la diplomatie ukrainienne juge légitime et qui ne prendra fin que si Moscou accepte "une paix juste" et met un terme à son invasion de l'Ukraine. Kiev met donc la pression sur le Kremlin et espère un tournant majeur dans le conflit. La stratégie ukrainienne ne serait donc pas d'annexer ces territoires, mais de disposer d'un axe de négociations important avec Moscou, avec un compromis acceptable pour toutes les parties.

"Montrer qu'on a une capacité de combattre"

"L'objectif, c'est se présenter en meilleure position de négociation, soit en ayant des territoires, soit en acculant les Russes à négocier et montrer qu'on a une capacité de combattre par rapport aux alliés au moment où les avions F-16 arrivent. Il faut aussi remonter l'espoir des Ukrainiens et de leur dire : 'ne lâchons pas, ce n'est pas le moment de baisser les bras'", analyse Eugène Berg, diplomate français et spécialiste de ce conflit.

Kiev explique également vouloir protéger sa population avec cette offensive. Depuis début juin, la Russie aurait effectué plus de 2.000 frappes depuis cette région de Koursk en direction de la région ukrainienne de Soumy. Enfin, cette incursion empêche également Moscou de déplacer des unités supplémentaires vers la région de Donetsk, où les troupes de Vladimir Poutine sont à l'offensive depuis de nombreux mois.