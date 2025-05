Conflit Inde-Pakistan : entre attaques et ripostes, les opérations militaires s'intensifient

Article Suggestions

Une escalade militaire qui n'en finit pas. Depuis l'attaque terroriste dans le Cachemire indien le 22 avril 2025, Islamabad et New Delhi échangent tirs d'artillerie et bombardements d'avions et zones militaires, au grand dam de la communauté internationale. Ce vendredi 9 mai, l'Inde a accusé le Pakistan de nouvelles frappes sur son territoire.