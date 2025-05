Russie : Vladimir Poutine simplifie l'accès à la citoyenneté russe pour les régions séparatistes

Le président russe Vladimir Poutine a signé, ce samedi 17 mai, un décret simplifiant l'accès à la citoyenneté russe pour les habitants des régions séparatistes géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Selon ce décret, les demandeurs ne seront plus tenus de résider en permanence en Russie pour obtenir la nationalité.

Le président russe Vladimir Poutine a signé samedi un décret simplifiant l'accès à la citoyenneté russe pour les habitants des deux régions séparatistes géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Selon ce décret, les demandeurs ne seront plus tenus de résider en permanence en Russie pour obtenir la nationalité, ni de prouver leur connaissance de la langue ou de la culture russes.

L'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sont reconnues par la majorité de la communauté internationale comme faisant partie du territoire géorgien, mais se trouvent sous contrôle russe de facto depuis la brève guerre de 2008 entre Moscou et Tbilissi. En Abkhazie, région bordant la mer Noire, un nouveau président pro-russe a récemment été élu. Son prédécesseur avait été évincé à la suite de manifestations contre un projet de loi facilitant l'accès des Russes aux propriétés côtières.

La Russie a peu après rétabli les vols directs vers l'Abkhazie après 30 ans d'interruption, une première depuis le début des affrontements dans la région qui avaient suivi l'effondrement de l'Union soviétique. La Géorgie, ancienne république soviétique du Caucase, a qualifié ces liaisons aériennes d'illégales.

La Géorgie refuse de soutenir militairement Kiev

La Géorgie, candidate à l'adhésion à l'Union européenne, et la Russie n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis la guerre de 2008, mais des critiques accusent l'actuel parti au pouvoir en Géorgie d'être pro-russe et d'avoir accédé au pouvoir via des élections truquées.

La Géorgie, qui partage une frontière avec la Russie, refuse d'appliquer les sanctions financières et économiques contre Moscou pour son offensive en Ukraine. Elle refuse également de soutenir militairement Kiev.