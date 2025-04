Russie : un mort, neuf blessés dans une attaque ukrainienne contre la ville de Koursk.

Article Suggestions

Une attaque nocturne attribuée à l’Ukraine a frappé la ville russe de Koursk, faisant un mort et neuf blessés, selon les autorités locales. Des immeubles résidentiels, un poste de secours et plusieurs ambulances ont été endommagés. Moscou évoque un attentat et pointe une attaque visant délibérément les civils.