Russie : un mort et trois blessés dans une attaque de drone

Une femme est morte et trois autres personnes ont été blessées mardi dans une attaque de drone ukrainien dans la région russe de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine, a indiqué son gouverneur, Viatcheslav Gladkov. "Un véhicule circulant avec une personne au volant et trois passagers a été attaqué par un drone-kamikaze. (...) Malheureusement, une femme est morte sur place à la suite d'une explosion", a précisé M. Gladkov sur Telegram. Le mari, la belle-mère et le beau-père de la femme tuée ont été hospitalisés, avec des blessures, a-t-il ajouté.

Des régions visées quasi quotidiennement

Dans la nuit de lundi à mardi deux autres drones et une roquette ukrainienne Vilkha ont par ailleurs été neutralisés par des systèmes antiaériens russes, a indiqué le ministère russe de la Défense. Un autre drone a été neutralisé mardi matin au-dessus de la région de Koursk, également frontalière de l'Ukraine, selon la même source.

Les régions russes frontalières de l'Ukraine sont visées quasi quotidiennement par des attaques de drones et des frappes ukrainiennes, menées en représailles aux bombardements des villes d'Ukraine par la Russie depuis plus de deux ans.