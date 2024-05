La Russie assure avoir abattu un drone ukrainien dans la banlieue de Moscou

La Russie a affirmé lundi avoir abattu un drone dans la banlieue de Moscou et imposé des restrictions de vol pendant moins d'une heure à deux aéroports de la capitale. "Aujourd'hui, vers 21 heures, dans le district de Kuchino (est de Moscou), les défenses aériennes ont abattu un drone, dont les débris sont tombés sur une maison", a posté sur Telegram Andrei Vorobyov, gouverneur de la région de Moscou.

"Personne n'a été blessé"

"Les personnes qui se trouvaient dans la maison ont été évacuées à temps et personne n'a été blessé", a-t-il ajouté, précisant que "tous les services sont mobilisés". Le ministère russe de la Défense avait plus tôt indiqué que la défense aérienne avait abattu un "ballon de petite taille". Les responsables de l'aviation ont indiqué que des restrictions de trafic avaient été imposées aux aéroports de Domodedovo et de Zhukovsky, deux des aéroports de la capitale russe, pendant un peu plus d'une demi-heure.

"Pour assurer la sécurité des vols civils, des restrictions temporaires ont été imposées entre 20H46 et 21H20", a indiqué Artem Korenyako, représentant de l'agence nationale de l'aviation Rosavitsia, tout en précisant qu'aucun avion n'avait été contraint d'atterrir.