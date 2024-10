Le nombre d'actes antisémites a triplé au Royaume-Uni depuis un an, avec plus de 5.000 incidents recensés depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et la riposte israélienne à Gaza, selon le rapport d'une association communautaire publié mercredi. Le Community Security Trust (CST), qui assure également la sécurité d'écoles ou lieux de culte de la communauté juive au Royaume-Uni, a annoncé ce chiffre record de 5.583 incidents entre le 7 octobre 2023, date de l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, et le 30 septembre 2024.

Une hausse très inquiétante

"Lorsque le conflit fait rage en Israël, la haine anti-juive augmente au Royaume-Uni (...) Il s'agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré sur une période de 12 mois", a affirmé le CST sur X. Il est aussi trois fois supérieur au nombre total d'incidents commis sur la même période l'année précédente au Royaume-Uni, qui s'élevait à 1.830. La plupart de ces actes, recensés en majorité dans la capitale britannique, relèvent d'agressions verbales (4.583), d'autres de menaces (401), avec également 302 agressions physiques relevées par le CST, dont une d'une "rare violence".

Un peu plus du quart de ces actes ont été enregistrés dans le mois qui a suivi l'attaque sans précédent du 7 octobre en Israël, quand des combattants du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza ont pénétré dans le sud du pays et tué 1.205 personnes, en majorité des civils. L'offensive menée par Israël en représailles a fait selon le dernier bilan publié mercredi par le gouvernement du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, 41.689 morts dans ce territoire palestinien.

Lutter contre la "résurgence de l'antisémitisme"

Le mois dernier, le Premier ministre travailliste Keir Starmer s'est engagé à lutter contre la "résurgence de l'antisémitisme", affirmant auprès de l'organisation caritative Holocaust Educational Trust que le gouvernement ne serait "pas silencieux" et "ne détournerait pas le regard". Le nombre d'actes de haine envers les musulmans a également explosé au Royaume-Uni depuis le 7 octobre, avait souligné l'organisation antiraciste Tell MAMA en février dernier.

Selon elle, le nombre de signalements de menaces, agressions ou discours de haine a bondi de 335% entre l'attaque du Hamas et le 7 février 2024 comparé à la même période l'année précédente, atteignant le chiffre de record de 2.000 incidents sur quatre mois.