Risque de pénurie de gaz : les Allemands se ruent sur les radiateurs électriques

La perspective d'une pénurie de gaz pousse de nombreux usagers à se tourner vers l'électrique, et on assiste à des situations assez cocasses. En Allemagne, par exemple, les habitants se ruent sur les radiateurs électriques par peur de manquer de gaz ou de fioul. Résultat : les chauffages d'appoint manquent déjà dans les rayons, comme l'a constaté Europe 1. À Karlsruhe, dans le sud de l'Allemagne, quatre magasins de bricolage vendent d'habitude des radiateurs.

Une situation "extrême"

Sauf qu'en ce moment, la réponse est toujours la même : "On en avait, mais ils sont déjà tous partis", explique un vendeur. "Il ne nous reste que ce radiateur là-bas, à 125 euros", précise un autre. "Si on nous en livre, on en aura qu'à partir de septembre ou octobre. Mais on n'est même pas sûr d'en recevoir tellement la situation est extrême", regrette une dernière commerçante. Et pour cause, au cours de l'été, un Allemand sur dix est allé acheter un radiateur, une denrée devenue aussi rare que le papier toilette en pleine pandémie.

"Dehors, il fait 30 degrés à l'ombre, mais les gens font des réserves de radiateurs. Ça fait des semaines qu'on nous en demande, alors que d'habitude, ça commence plutôt en septembre." Cette enseigne est la seule à disposer encore de quelques exemplaires. "On est déjà bien heureux d'en avoir. Ils sont arrivés il y a quelques jours, on en a reçu deux palettes et tout est déjà parti. Là, ce qu'il me reste, c'est sûr à 100% qu'ils seront partis d'ici la fin de la semaine", souligne une conseillère.

Le magasin a d'ailleurs multiplié ses ventes par cinq par rapport à l'an passé. "Si j'avais reçu cinq palettes, elles seraient déjà parties", ajoute-t-elle. Une frénésie qui inquiète les fournisseurs d'énergie, qui craignent une surcharge du réseau électrique cet hiver.