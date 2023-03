Report de la visite de Charles III en France : qu'en pensent les Britanniques ?

La visite d'Etat de Charles III en France devait être son premier grand voyage à l'international en tant que roi. Elle devra attendre, en raison de la crise sociale en France. Le palais de Buckingham, confirmant vendredi le report de la visite prévue du 26 au 29 mars en raison des grèves et manifestations parfois violentes en France, a affirmé qu'elle aurait lieu "dès que des dates pourront être trouvées".

Le voyage a été reporté "avec l'accord de toutes les parties, après que le président de la France a demandé au gouvernement britannique de reporter la visite", a déclaré un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak. Du côté des Londoniens, les réactions à ce report sont mitigées. Europe 1 est allée à leur rencontre.

"Une France qui brûle"

Certains sont soulagés de voir Charles III ne pas venir en France dans ce contexte. Au Royaume-Uni, les images de poubelles qui s'accumulent dans les rues de Paris ou des départs de feu un peu partout en France tournent en boucle dans les médias britanniques. À la télévision anglaise, certains évoquent "une France qui brûle". Au vu du contexte, certains Londoniens jugent cette décision plus sage.

"Je pense qu'il est préférable que Charles y aille dans quelques mois et qu'il découvre le pays dans une situation plus calme", détaille une femme. "Je ne pense pas qu'il serait très approprié ou même de bon goût de voir un roi et une reine à un banquet à Versailles alors que le reste de la France brûle", ajoute un autre passant.

Un coup dur pour Emmanuel Macron ?

D'autres, en revanche, estiment que ce rendez-vous manqué entre la France et l'Angleterre est regrettable. "C'est dommage. Cette visite aurait été une excellente chose pour renforcer les relations entre le Royaume-Uni et la France", explique un passant au micro d'Europe 1.

Les médias britanniques estiment que ce report est un coup dur politique pour Emmanuel Macron. Pour certains, le chef de l'État français n'a pas réussi à restaurer l'ordre et le calme dans son pays à l'aube d'une visite royale.