Rencontre Trump-Zelensky à Rome : «On n'était plus dans l'affrontement, mais dans l'échange»

En marge des funérailles du pape François à Rome, le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se sont entretenus à l'écart, près de deux mois après leur échange tendu à la Maison Blanche. Le géopolitiste Gérard Vespierre analyse ce changement de ton entre les deux hommes sur Europe 1.

C'est une photo qui a fait le tour du monde : celle de Donald Trump et Volodymyr Zelensky, assis face-à-face sur des fauteuils rouges, à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome. Les deux dirigeants ont évoqué brièvement le conflit en Ukraine samedi, en marge des obsèques du pape François, près de deux mois après leur échange tendu à la Maison Blanche.

Funérailles du pape François : rencontre «très productive» entre Trump et Zelensky AFP

"Le grand écart" avec la rencontre à la Maison Blanche

Sur cette photo partagée par le service de presse ukrainien, les deux chefs d'État sont penchés l'un vers l'autre. Comment analyser cette posture ? Le géopolitiste Gérard Vespierre souligne "le grand écart avec le 28 février, où les deux hommes étaient assis l'un à côté de l'autre et devant une partie du gouvernement, les caméras, les journalistes".

Ce samedi a été un "total contraste" : "L'humilité, la simplicité, et cette fois-ci, l'un en face de l'autre. Le discours du corps, les deux corps penchés vers l'autre. On n'était plus dans l'affrontement, on était dans l'échange", constate Gérard Vespierre dans l'émission Europe 1 Soir week-end. Pour ce dernier, "on rentre dans la diplomatie, donc dans la subtilité des mots, la recherche du terme qui va donner finalement une lecture acceptable pour les deux parties".

"Il y a des étapes successives qui se mettent les unes après les autres. La paix est un long chemin de croix, mais la différence est qu'on ne connaît pas le nombre de stations", conclut l'analyste géopolitique.