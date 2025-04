Funérailles du pape François : rencontre «très productive» entre Trump et Zelensky

En marge des funérailles du pape François, les présidents américain et ukrainien, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, ont eu une rencontre "très productive" selon la Maison Blanche. Les deux hommes "sont convenus" d'une deuxième réunion samedi, selon un porte-parole ukrainien.

Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont eu une rencontre "très productive" selon la Maison Blanche, samedi à Rome en marge des funérailles du pape, au moment où le président américain met la pression pour arriver vite à un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, et où Kiev craint de se faire forcer la main.

Pas de deuxième entretien Zelensky-Trump samedi Le deuxième entretien bilatéral de la journée entre les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump, un temps évoqué en préparation selon Kiev, n'a pas eu lieu à Rome en marge des obsèques du pape, a indiqué samedi la présidence ukrainienne. "Il n'y a pas eu de deuxième réunion. Les présidents ont un emploi du temps très chargé", a justifié le porte-parole de la présidence ukrainienne, Serguiï Nykyforov.

Macron et Starmer également présents

Assis sur des fauteuils rouges dans la basilique Saint-Pierre et penchés l'un vers l'autre, d'après des photos transmises par la présidence ukrainienne, les deux hommes se sont parlé une quinzaine de minutes, selon cette source. Le bras droit de Volodymyr Zelensky, Andriï Iermak a qualifié la discussion de "constructive", tandis que la Maison Blanche l'a jugée "très productive". C'était la première fois que les deux hommes se retrouvaient depuis l'échange houleux à Washington le 28 février, quand Donald Trump et son vice-président JD Vance avaient littéralement tancé le président ukrainien.

"Les dirigeants sont convenus de poursuivre leurs discussions aujourd'hui. Les équipes travaillent à l'organisation de la suite de la réunion", selon le porte-parole de Volodymyr Zelensky, Serguiï Nykyforov, a indiqué à des journalistes, dont l'AFP, alors que Donald Trump est supposé quitter Rome très vite après la cérémonie. Sur un autre cliché, les deux hommes sont debout dans la basilique en compagnie de deux autres principaux alliés de l'Ukraine, Emmanuel Macron et Keir Starmer.

Zelensky, Trump, Macron et Starmer ont échangé ensemble en marge des obsèques du pape. AFP / © Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

De multiples rencontres diplomatiques

Des dizaines de chefs d'Etat ou de gouvernement et de hauts responsables ont convergé vers Rome samedi pour les funérailles du pape François, ouvrant la possibilité à de multiples rencontres diplomatiques. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a échangé une brève poignée de main avec Donald Trump en pleine tensions commerciales entre l'UE et les Etats-Unis. De même, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont serré la main.

Emmanuel Macron et Donald Trump se serrent la main, en marge des funérailles du pape François. Getty Images via AFP / © Dan Kitwood / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Donald Trump a assuré dans la nuit de vendredi à samedi que la Russie et l'Ukraine étaient "très proches d'un accord", sans en dévoiler le contour, tandis que son homologue russe Vladimir Poutine, avec lequel il a entamé depuis plusieurs mois un rapprochement sensible, a évoqué la "possibilité" de "négociations directes" entre Moscou et Kiev. Il n'y a eu aucune négociation directe entre les deux belligérants pour discuter d'un arrêt du conflit depuis celles qui ont échoué en 2022.