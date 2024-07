Raids israéliens au Yémen au lendemain d'une attaque des Houthis à Tel-Aviv

Des avions de combat israéliens ont mené samedi des frappes sur des cibles des rebelles Houthis à Hodeida au Yémen, au lendemain d'une attaque de drone meurtrière contre Tel-Aviv menée par ces insurgés. Il s'agit des premières frappes annoncées par Israël contre le Yémen, pays en guerre où les Houthis, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, mènent depuis plusieurs mois des attaques contre des navires présentés comme liés à Israël, en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden.

"Il y a peu de temps, des avions de combat israéliens ont frappé des cibles militaires du régime terroriste houthi dans la région du port de Hodeida au Yémen, en réponse aux centaines d'attaques menées contre l'Etat d'Israël" par ces rebelles ces derniers mois, a indiqué l'armée dans un communiqué. Israël "payera le prix" de ses frappes au Yémen, a averti Mohammed Al-Bukhaiti, un membre du bureau politique des Houthis, qui contrôlent de vastes régions du Yémen dont Hodeida (ouest).

Les Houthis ont menacé de faire de Tel-Aviv une "cible principale" de futures attaques

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, un haut responsable des Houthis, Mohammed Abdelsalam, a dénoncé une "agression brutale d'Israël". Selon lui, l'attaque a visé "des installations de stockage de carburant et une centrale électrique" à Hodeida "pour faire pression sur le Yémen pour qu'il cesse de soutenir" les Palestiniens. "Les raids de l'ennemi" ont fait des morts et des blessés, a dit le ministère de la Santé des Houthis dans un communiqué publié par les médias dirigés par les rebelles, sans indiquer de bilan précis.

De fortes explosions ont été entendues dans la ville portuaire, où un énorme incendie s'est déclaré. Les frappes sont intervenues au lendemain d'une attaque de drone des Houthis qui a fait un mort à Tel-Aviv après avoir déjoué le système de défense israélien, en pleine guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas. Les Houthis, soutenus par l'Iran, mènent depuis novembre des attaques contre des navires marchands présentés comme liés à Israël.

Les Houthis ont menacé de faire de Tel-Aviv une "cible principale" de futures attaques qui atteindront "en profondeur" le territoire israélien. L'armée israélienne a affirmé qu'un "très grand drone", capable de "parcourir de très grandes distances", avait été utilisé dans cette attaque survenue vendredi avant l'aube. Les Houthis avaient prévenu la semaine dernière qu'ils "n'hésiteraient pas à étendre leurs opérations militaires (...) jusqu'à ce que l'agression cesse". Ces derniers mois, les rebelles ont revendiqué plusieurs attaques visant la ville israélienne d'Eilat, sur la mer Rouge, mais la grande majorité des projectiles ont été interceptés.

Les attaques, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, zones maritimes essentielles pour le commerce mondial, ont fait grimper les coûts d'assurance, incitant de nombreux transporteurs maritimes à naviguer par la pointe sud de l'Afrique, une route beaucoup plus longue. En décembre, les Etats-Unis, alliés d'Israël, ont mis en place une force multinationale pour protéger la navigation dans cette zone stratégique et lancé depuis janvier, avec l'aide de Londres, de nombreuses frappes contre les Houthis au Yémen.