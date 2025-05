Qui sont les Augustins dont se réclame le nouveau pape Léon XIV ?

Lors de son premier discours sur le balcon de la loggia de la basilique Saint-Pierre, le nouvel évêque de Rome n'a pas caché son appartenance à l'ordre de Saint-Augustin. À 18 ans, il achevait ses études secondes au petit séminaire de l'Ordre de Saint-Augustin à Chicago. À 46 ans, il devenait prieur général. Mais quelle est la spécificité de cet ordre ?

Le pape Léon XIV a confirmé, lors de sa première prise de parole sur la loggia de la basilique Saint-Pierre, son appartenance aux Augustins, l'un des ordres les plus importants, fondé à la demande de la papauté en l'an 1243. C'est un ordre mendiant comme les Franciscains et les Dominicains.

À l'origine, il s'agissait d'ermites qui avaient l'autorisation de mendier pour vivre dans les bourgs et les villes qui se développaient et dont l'objectif était d'évangéliser. Les membres de l'ordre suivent la règle édictée au 4e siècle par Saint-Augustin, un évêque originaire de l'actuel Maghreb et grande figure du christianisme en Occident.

Saint-Augustin, une règle humaniste qui insiste sur le soin des plus pauvres

Cette règle de huit chapitres, nette et précise, souligne la nécessité de rester sobre, pauvre et d'être charitable envers son prochain, confirme le Père Arnaud Alibert, rédacteur en chef à La Croix et assomptionniste, une branche de la famille augustinienne.

"Saint-Augustin insiste sur la fraternité et sur le fait que chacun doit prendre en charge le vécu de celui avec qui il vit. C'est une règle anti-égoïste, anti-individualité où l'on reçoit en fonction de ses besoins et chacun met les choses en commun en fonction de ses moyens et effectivement, il n'existe plus en France de communautés comme on les a connus auparavant", confie-t-il.

Les Augustins ont disparu de France après la Révolution, mais se sont développés en Amérique et en Afrique. Ils comptent environ 3.000 membres dans le monde et sont présents dans une cinquantaine de pays, particulièrement en Amérique du Sud. C'est une congrégation moyenne. À titre d'exemple, les Dominicains seraient environ 18.000.

Mais il existe aussi des branches cousines de la famille augustinienne. Au total, on estime que 50.000 religieux se réfèrent à la règle de Saint-Augustin dans le monde. Les membres se mettent au service des uns et des autres. Il ne s'agit pas d'un principe d'égalité, mais bien d'un partage des compétences.

"Votre frère prieur doit distribuer à chacun de vous de quoi se nourrir et se couvrir, non pas selon un principe égalitaire, puisque vos santés sont inégales, mais, plutôt à chacun, selon ses besoins" (Règle, chapitre 1,3). En faisant preuve de douceur et de détermination lors de ses premières prises de parole, Léon XIV a montré qu'il continuerait à s'appuyer sur la spiritualité de Saint-Augustin lors de son pontificat.